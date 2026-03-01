竹市長選舉／高虹安對手出現？綠營批分化

二○二六新竹市長選舉，國民黨與民眾黨展現「藍白合」，力保市長高虹安連任，而民進黨因人選未決，地方揣測版本眾多，昨天再傳綠營中央有意爭取新竹名醫、新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治參戰，但吳否認，指消息明顯有分化意味。

新竹市是去年大罷免唯一發動罷免地方首長的縣市，大罷免期間，綠營市長人選就已熱議，話題延續至今，被點名者包括角逐立委失利的陽明交通大學教授林志潔、前民進黨發言人李妍慧、市議員施乃如與陳建名等人，但均未獲當事人證實。

吳國治是眼科醫師，長年在竹市執業，目前也是新竹市信賴台灣之友會理事長，被外界視為賴系人馬。地方人士指出，曾任醫師公會全國聯合會理事，過去曾參與百位醫師連署力挺綠營活動，在醫界與部分基層具一定聲望，他的出現也讓地方揣測甫卸下立院黨團總召的立委柯建銘對竹市人選主導力減弱。

吳國治昨天接受本報採訪強調自己非民進黨員，也沒有被綠營徵詢，目前無投入選舉相關規畫，盼外界勿過度解讀。他也說，柯建銘長期支持醫療政策，對醫界發展相當照顧，地方醫療政策發展推動都有賴柯協助，坊間傳言明顯帶有分化意味，「柯總召是新竹市凝聚的重要力量」。

林志潔則說，吳國治是她敬重的民主前輩，去年還曾撰文感謝，吳對新竹和台灣民主付出有目共睹，無私奉獻，對她更是支持愛護，她非常感念。另外，從立法院的總召傳承，即可見綠營團結典範，任何惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞團結，非常不可取。