桃園百年迎古董接財神登場 消防湛藍守護水龍創意驚艷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭消防分隊設計湛藍守護水龍參加迎古董接財神很吸睛。記者鄭國樑／翻攝
龍潭消防分隊設計湛藍守護水龍參加迎古董接財神很吸睛。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭年度文化盛事「迎古董接財神」連日登場，市府今年規畫親子變裝踩街，體驗百年文化，連消防局龍潭分隊也別出心裁，打造了威風凜凜的「守護水龍」加入踩街，相當吸睛。

龍潭消防分隊今年改變以往設置宣導站方式，隊員羅煜翔與同仁、龍潭防宣隊志工製作創意「守護水龍」，將消防元素巧妙融入造型設計。不同於傳統紅色的喜慶色彩，該龍選用明亮的水藍色作為主調，象徵如同水源般源源不絕的守護力量，寓意著「龍潭水動，平安不動」，展現消防守護鄉里安全，祈福地方平安。

龍潭分隊日前也在駐地辦「神龍搶先看」及防災宣導，開放民眾搶先與「水龍」合影，期間吸引許多家長帶著孩童到場，消防人員也藉此機會宣導居家防火安全、住宅用火災警報器安裝的重要，及滅火器正確操作方式，使防災教育結合文化活動，提升宣導成效。

防宣隊跟著水龍踩街，宣導效果好。記者鄭國樑／翻攝
防宣隊跟著水龍踩街，宣導效果好。記者鄭國樑／翻攝

