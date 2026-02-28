桃園推人本交通 健行路新設人行道串接2商圈

桃園市政府推行人本交通，3月起將進行桃園區健行路人行空間改善工程，串接經國、大有2商圈，提升民眾通勤通學安全，預計10月3日完工。

桃園市工務局指出，桃園區健行路位於桃園區經國商區及大有商圈之間，另有桃林鐵路自行車道橫越本路段，但周邊只有部分路段設實體人行道，對於居民及學童安全明顯不足。

此次工程市府爭取到中央補助約2039萬元，加上自籌款448萬元，範圍從健行、春日路口至春日、大有路口，總長約649公尺，部分採實體人行道設計，部分採標線型人行道施作，配合現況路肩停車需求設置停車彎，電箱和電桿等公共設施也會遷移，另設無障礙路緣斜坡，提供全齡化無障礙的人行環境。