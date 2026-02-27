影／苗栗𪹚龍嘉年華踩街、晚會熱鬧非凡 各式龍隊現身爭奇鬥豔

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「𪹚龍嘉年華」的踩街隊伍今天下午從苗栗市國民運動館出發前往河濱公園，各式各樣的龍隊從1人就可操作的小小龍到2人、3人及十多人的祥龍都有，玲瓏滿目，還有社區才藝表演隊伍來助陣，讓人目不暇給。記者胡蓬生／攝影
苗栗𪹚龍好戲連台，今天2月27日下午「𪹚龍嘉年華」的踩街隊伍從苗栗市國民運動館出發前往河濱公園，各式各樣的龍隊從1人就可操作的小小龍到2人、3人及十多人的祥龍都有，玲瓏滿目，還有社區才藝表演隊伍來助陣，讓人目不暇給，今天的𪹚龍活動以親子之夜為主題，大人、小孩同樂，一同體驗舞龍的樂趣，熱鬧非凡。

今天下午4點踩街隊伍在苗栗黃昏市場對面的國民運動館集結出發，副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠及各級民代多人參與，各社區的龍隊以不同形態現身，還有小朋友為主的五行龍隊，扶輪社的外籍交換生也組龍隊參加， 讓今年的踩街舞龍增添國際色彩。

踩街隊伍出發後，以苗栗市玉清宮為中繼站，隨後直奔河濱公園，今晚的𪹚龍嘉年華晚會除了專業、社區表演團隊，還安排二波的𪹚龍表演，龍隊接受炮仗的洗禮。

市公所表示，今年𪹚龍系列活動以「苗栗𪹚起來」為主題，結合傳統炸龍民俗、現代藝文表演與親子互動，邀全國民眾走進苗栗，一同感受熱鬧的元宵節慶氛圍。

𪹚龍嘉年華的主場地河濱公園舞台邀請南庄翔飛獅鼓陣、九天民俗技藝團及花響鼓樂團，還有國立體育大學舞龍隊展現高難度技藝，另外融合音樂與肢體律動的身聲擊樂團輪番上陣演出；深受小朋友喜愛的巨獸馬戲團也帶來歡樂演出，建功國小龍隊以孩子的青春活力展現傳承精神。

市公所表示，明天2月28日登場的「𪹚龍之夜」是今年𪹚龍活動的重頭戲，民眾可近距離體驗震撼的霹靂𪹚龍及親子泡泡𪹚龍，感受傳統舞龍魅力。舞台表演安排阿貴師弄獅、新樂舞舞團、重擊現實打擊樂團輪番登場，最後由宋坤傳藝焰火龍壓軸演出，多尾祥龍屆時同步𪹚龍，要讓民眾及鄉親感受火光與龍影交織的磅礡氣勢，將今年𪹚龍的熱鬧氛圍推向最高潮。

「𪹚龍嘉年華」踩街隊伍今天下午從苗栗市國民運動館出發前往河濱公園，各式各樣的龍隊從1人就可操作的小小龍到2人、3人及十多人的祥龍都有，玲瓏滿目。記者胡蓬生／攝影
五行龍隊由學童擔綱操作，展現苗栗舞龍的傳承精神。記者胡蓬生／攝影
「𪹚龍嘉年華」踩街隊伍今天下午從苗栗市國民運動館出發前往河濱公園，各式各樣的龍隊從1人就可操作的小小龍到2人、3人及十多人的祥龍都有，玲瓏滿目。記者胡蓬生／攝影
苗栗副縣長邱俐俐手持龍珠，感受引領龍隊舞動的特殊經驗。記者胡蓬生／攝影
「𪹚龍嘉年華」晚會在河濱公園舉行，除了有專業團隊表演，還安排兩波𪹚龍，讓龍隊接受炮仗的洗禮。圖／苗栗市公所提供
