聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立國民小學普通班班級人數由29人調降至28人。圖／新竹市府提供
為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立國民小學普通班班級人數由29人調降至28人。圖／新竹市府提供

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿八人，總量管制限制學校則另案辦理，以推動精緻化教育。有校長認同班級人數調降後，教師更有餘裕關照學生的個別差異。

新竹市教育處指出，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小普通班原則每班廿九人編班。市府已於一一四學年度率先將國小一年級普通班調降為廿八人。

教育處指出，各階段新增班級數均屬可控範圍，可透過自然退休、年度員額調整與預算配置逐步因應師資需求，並保留依學齡人口變化滾動檢討的彈性，降低對校舍空間及行政運作的即時衝擊。

新竹市中小學校長協會理事長莊傑志說，調降國小編班人數是前瞻性的精緻教育德政，不僅有效減輕第一線教師的教學負荷，更實質提升了學生受教的空間與品質；內湖國小校長陳麗雲也認同，班級人數降低後，可讓每個孩子都被看見、被支持，更有利於營造和樂且專注的學習氛圍。

延伸閱讀

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

基隆某高中爆體罰！傳教師逼學生開合跳、打臉 驚動市府調查

補助4千至2.6萬元 竹市失業勞工子女就學補助申請開跑

相關新聞

影／苗栗元宵慶典民俗「好戲連台」 火舞加打鐵花震撼苗南、苗北

苗栗𪹚龍系列活動高潮不斷，25日祥龍點睛後，當晚在苗栗市河濱公園安排「即將成真火舞團」、「大陸山西高平非遺打鐵花」兩大精彩表演...

廣角鏡／桃園魯冰花季 大北坑休閒農業區登場

桃園市「大龍門」風景區魯冰花季昨天起至三月八日在大北坑休閒農業區登場，現場栽種七公頃魯冰花，黃金花海美不勝收。市長張善政...

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿...

影／苗栗𪹚龍嘉年華踩街、晚會熱鬧非凡 各式龍隊現身爭奇鬥豔

苗栗𪹚龍好戲連台，今天2月27日下午「𪹚龍嘉年華」的踩街隊伍從苗栗市國民運動館出發前往河濱公園，各式各樣的龍隊從1人...

新竹後站夜市3月6日起改每周二、五營業 優惠好康齊發

新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。新竹市政府表示，此次調整為考量市民消費習慣、周五下...

桃園魯冰花季開幕 張善政邀賞花：最具代表的季節花卉

桃園市長張善政今日出席魯冰花季開幕活動，表示魯冰花不僅是龍潭最具代表的季節花卉，更象徵客家鄉親的文化精神，花季即日起至3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。