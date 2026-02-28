新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿八人，總量管制限制學校則另案辦理，以推動精緻化教育。有校長認同班級人數調降後，教師更有餘裕關照學生的個別差異。

新竹市教育處指出，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小普通班原則每班廿九人編班。市府已於一一四學年度率先將國小一年級普通班調降為廿八人。

教育處指出，各階段新增班級數均屬可控範圍，可透過自然退休、年度員額調整與預算配置逐步因應師資需求，並保留依學齡人口變化滾動檢討的彈性，降低對校舍空間及行政運作的即時衝擊。

新竹市中小學校長協會理事長莊傑志說，調降國小編班人數是前瞻性的精緻教育德政，不僅有效減輕第一線教師的教學負荷，更實質提升了學生受教的空間與品質；內湖國小校長陳麗雲也認同，班級人數降低後，可讓每個孩子都被看見、被支持，更有利於營造和樂且專注的學習氛圍。