快訊

病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊

抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦

內幕／知情人曝國民黨軍購案正確版本「3500億+N」 反對有爭議商購

新竹後站夜市3月6日起改每周二、五營業 優惠好康齊發

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。記者黃羿馨／攝影
新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。記者黃羿馨／攝影

新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。新竹市政府表示，此次調整為考量市民消費習慣、周五下班人潮聚集效益及整體營運規畫後的優化措施，期盼藉由銜接周末前夕人潮，帶動後站周邊商圈經濟動能。

新竹市產發處指出，後站夜市調整至周五營業有助於延伸市民周末活動安排，讓後站夜市成為下班後聚會交流、品嚐美食及放鬆小酌的重要去處。未來市府也將持續優化攤位組合與場域規畫，結合節慶主題、市集活動及公共空間營造，全面提升整體環境品質與活動豐富度，逐步形塑兼具美食、娛樂與城市文化特色的夜間休閒場域。

產發處說明，配合營業日調整，後站夜市規畫辦理限定主題活動，推出多項優惠，營造更具活力與吸引力的夜間氛圍，吸引市民於周五下班後走進夜市、感受嶄新的營業節奏。活動期間，攤商將推出限定優惠與消費回饋措施，讓民眾在品嚐美食之餘，也能享有更豐富的逛市體驗。

產發處表示，後站夜市營業日調整後，將持續透過攤商自主行銷與多元活動推動，提升整體商圈能見度與聚客效益。市府亦將持續提供行政協助與輔導，攜手攤商共同活絡後站商圈發展。誠摯邀請市民朋友呼朋引伴，於每周二、周五走進後站夜市，體驗嶄新的夜間活力，在輕鬆自在的氛圍中，共同為新竹增添更多城市魅力。

新竹市後站夜市除美食攤位，各種夜市遊戲活動如套圈圈、射汽球和丟球打彈珠等攤位，更是竹科人平日紓壓的好去處。記者黃羿馨／攝影
新竹市後站夜市除美食攤位，各種夜市遊戲活動如套圈圈、射汽球和丟球打彈珠等攤位，更是竹科人平日紓壓的好去處。記者黃羿馨／攝影
新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。圖／新竹市政府提供
新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。圖／新竹市政府提供

夜市 新竹 美食 攤商

延伸閱讀

「小朋友超喜歡」高虹安發元宵跳跳馬提燈 民眾排隊踴躍綿延數百公尺

新竹女嬰出生後人間蒸發 祖母苦等31年心碎聲請宣告死亡

新竹女嬰出生後人間蒸發 祖母苦等31年心碎聲請宣告死亡

新竹水情亮燈提醒 水利署進行人工增雨作業

相關新聞

影／苗栗元宵慶典民俗「好戲連台」 火舞加打鐵花震撼苗南、苗北

苗栗𪹚龍系列活動高潮不斷，25日祥龍點睛後，當晚在苗栗市河濱公園安排「即將成真火舞團」、「大陸山西高平非遺打鐵花」兩大精彩表演...

新竹後站夜市3月6日起改每周二、五營業 優惠好康齊發

新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。新竹市政府表示，此次調整為考量市民消費習慣、周五下...

桃園魯冰花季開幕 張善政邀賞花：最具代表的季節花卉

桃園市長張善政今日出席魯冰花季開幕活動，表示魯冰花不僅是龍潭最具代表的季節花卉，更象徵客家鄉親的文化精神，花季即日起至3...

「小朋友超喜歡」高虹安發元宵跳跳馬提燈 民眾排隊踴躍綿延數百公尺

元宵佳節將至，新竹市掀起一波「跳跳馬」熱潮，新竹市長高虹安今出席元宵節「跳跳馬」提燈發放活動，現場湧入大批家長與孩童排隊...

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

經典老車因其珍藏價值，深受許多車迷喜愛。隨著車齡增加，維修保養常遇到零件停產或短缺的問題，部分零件甚至需從國外長途運送才...

不忍小朋友掉淚 桃園燈會遊樂設施提前開放

2026桃園燈會內容豐富，各式各樣燈組絢爛奪目，還有旋轉木馬、小火車等4種親子遊樂設施免費玩，為讓更多小朋友留下美好童年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。