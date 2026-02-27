新竹後站夜市3月6日起改每周二、五營業 優惠好康齊發
新竹市後站夜市自3月6日起調整營業日，由原本每周二、四改為每周二、五。新竹市政府表示，此次調整為考量市民消費習慣、周五下班人潮聚集效益及整體營運規畫後的優化措施，期盼藉由銜接周末前夕人潮，帶動後站周邊商圈經濟動能。
新竹市產發處指出，後站夜市調整至周五營業有助於延伸市民周末活動安排，讓後站夜市成為下班後聚會交流、品嚐美食及放鬆小酌的重要去處。未來市府也將持續優化攤位組合與場域規畫，結合節慶主題、市集活動及公共空間營造，全面提升整體環境品質與活動豐富度，逐步形塑兼具美食、娛樂與城市文化特色的夜間休閒場域。
產發處說明，配合營業日調整，後站夜市規畫辦理限定主題活動，推出多項優惠，營造更具活力與吸引力的夜間氛圍，吸引市民於周五下班後走進夜市、感受嶄新的營業節奏。活動期間，攤商將推出限定優惠與消費回饋措施，讓民眾在品嚐美食之餘，也能享有更豐富的逛市體驗。
產發處表示，後站夜市營業日調整後，將持續透過攤商自主行銷與多元活動推動，提升整體商圈能見度與聚客效益。市府亦將持續提供行政協助與輔導，攜手攤商共同活絡後站商圈發展。誠摯邀請市民朋友呼朋引伴，於每周二、周五走進後站夜市，體驗嶄新的夜間活力，在輕鬆自在的氛圍中，共同為新竹增添更多城市魅力。
