桃園魯冰花季開幕 張善政邀賞花：最具代表的季節花卉

桃園市長張善政今日出席魯冰花季開幕活動，表示魯冰花不僅是龍潭最具代表的季節花卉，更象徵客家鄉親的文化精神，花季即日起至3月8日也是魯冰花盛開的時節，市府邀請全國鄉親來到大北坑休區及客家茶文化園區賞花，體驗深度客家文化與龍潭自然之美。

客家委員會產業經濟處長陳瑞榮指出，桃園魯冰花季從花海景觀，到如今結合在地產業、客庄文化、青年創意與觀光發展，一年比一年成熟，一年比一年精彩，客委會將持續支持地方透過各種活動，發揚客家的精神與文化。

客家局說明，今年魯冰花季結合茶產業、人文地景與客家民俗節慶，串聯大北坑、客家茶文化館及龍潭大池三大場域，將帶給大家滿滿的客家風情。系列活動至3月8日，歡迎把握最佳花期，來到龍潭體驗客家的好客文化，欣賞滿山滿谷的魯冰花。更多詳細活動請至「2026魯冰花季」官網，或至「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」臉書粉絲專頁查詢。