「小朋友超喜歡」高虹安發元宵跳跳馬提燈 民眾排隊踴躍綿延數百公尺

元宵佳節將至，新竹市掀起一波「跳跳馬」熱潮，新竹市長高虹安今出席元宵節「跳跳馬」提燈發放活動，現場湧入大批家長與孩童排隊領取，隊伍綿延數百公尺，從活動會場晶一路延伸至周邊街廓，人氣爆棚、氣氛熱烈，成為今年元宵節最吸睛畫面。

今年新竹市元宵主燈以跳跳馬Rody為主角，結合科技光影設計與童趣造型，打造兼具可愛與未來感的燈會亮點。主燈自點亮以來話題不斷，不僅吸引親子族群爭相打卡，也成功在社群平台掀起分享熱潮，被網友大讚是「最萌主燈」、「今年必拍」。

今天提燈發放活動一開放，民眾即大排長龍，不少家長提前一、兩個小時到場卡位，只為替孩子領取限量「跳跳馬」造型提燈。高虹安一現身，現場歡呼聲此起彼落，民眾爭相合影、握手致意，展現高度支持與熱情互動。許多家長表示，「市長親自發放很有誠意」、「今年主燈真的選對了，小朋友超喜歡！」

高虹安說，市府在規畫今年元宵燈會時，特別以「親子共樂、城市共感」為核心，希望打造一場讓大人小孩都能留下美好回憶的節慶活動。看到民眾熱情參與、孩子們提著跳跳馬燈籠開心奔跑，就是對市府最大的肯定。

城銷處長林昱志說，此次以Rody為主題的燈會設計，不僅成功塑造城市新IP形象，也展現新竹市結合創意、美學與科技實力的能量。從主燈展演到周邊提燈設計，整體規畫完整、話題十足，帶動節慶觀光與城市品牌能見度，堪稱今年最成功的主燈案例之一。

隨著元宵節腳步接近，新竹市夜晚在跳跳馬光影點綴下更顯璀璨。市府也邀請全國民眾把握展期，一同走進新竹，感受新竹過好年燈會的歡樂氛圍與城市魅力。