「小朋友超喜歡」高虹安發元宵跳跳馬提燈 民眾排隊踴躍綿延數百公尺

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今出席元宵節「跳跳馬」提燈發放活動，現場湧入大批家長與孩童排隊領取。圖／民眾提供
新竹市長高虹安今出席元宵節「跳跳馬」提燈發放活動，現場湧入大批家長與孩童排隊領取。圖／民眾提供

元宵佳節將至，新竹市掀起一波「跳跳馬」熱潮，新竹市長高虹安今出席元宵節「跳跳馬」提燈發放活動，現場湧入大批家長與孩童排隊領取，隊伍綿延數百公尺，從活動會場晶一路延伸至周邊街廓，人氣爆棚、氣氛熱烈，成為今年元宵節最吸睛畫面。

今年新竹市元宵主燈以跳跳馬Rody為主角，結合科技光影設計與童趣造型，打造兼具可愛與未來感的燈會亮點。主燈自點亮以來話題不斷，不僅吸引親子族群爭相打卡，也成功在社群平台掀起分享熱潮，被網友大讚是「最萌主燈」、「今年必拍」。

今天提燈發放活動一開放，民眾即大排長龍，不少家長提前一、兩個小時到場卡位，只為替孩子領取限量「跳跳馬」造型提燈。高虹安一現身，現場歡呼聲此起彼落，民眾爭相合影、握手致意，展現高度支持與熱情互動。許多家長表示，「市長親自發放很有誠意」、「今年主燈真的選對了，小朋友超喜歡！」

高虹安說，市府在規畫今年元宵燈會時，特別以「親子共樂、城市共感」為核心，希望打造一場讓大人小孩都能留下美好回憶的節慶活動。看到民眾熱情參與、孩子們提著跳跳馬燈籠開心奔跑，就是對市府最大的肯定。

城銷處長林昱志說，此次以Rody為主題的燈會設計，不僅成功塑造城市新IP形象，也展現新竹市結合創意、美學與科技實力的能量。從主燈展演到周邊提燈設計，整體規畫完整、話題十足，帶動節慶觀光與城市品牌能見度，堪稱今年最成功的主燈案例之一。

隨著元宵節腳步接近，新竹市夜晚在跳跳馬光影點綴下更顯璀璨。市府也邀請全國民眾把握展期，一同走進新竹，感受新竹過好年燈會的歡樂氛圍與城市魅力。

元宵節 高虹安

影／苗栗元宵慶典民俗「好戲連台」 火舞加打鐵花震撼苗南、苗北

苗栗𪹚龍系列活動高潮不斷，25日祥龍點睛後，當晚在苗栗市河濱公園安排「即將成真火舞團」、「大陸山西高平非遺打鐵花」兩大精彩表演...

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

經典老車因其珍藏價值，深受許多車迷喜愛。隨著車齡增加，維修保養常遇到零件停產或短缺的問題，部分零件甚至需從國外長途運送才...

不忍小朋友掉淚 桃園燈會遊樂設施提前開放

2026桃園燈會內容豐富，各式各樣燈組絢爛奪目，還有旋轉木馬、小火車等4種親子遊樂設施免費玩，為讓更多小朋友留下美好童年...

桃龍潭燈會、迎古董接財神、魯冰花季開幕 蘇俊賓力推

桃園市副市長蘇俊賓今晚參加「春遊大龍門」，龍潭元宵藝術燈會、魯冰花季及迎古董踩街開幕點燈，並稱讚龍潭跨年煙花、元宵節燈花...

義煮數十載…南崁五福宮「周媽」辭世 廟埕背板故事惹淚崩

桃園市副市長蘇俊賓日前前往南崁五福宮參加歲末寒冬送暖活動，意外被廟埕前一面介紹已故慈善會長周綉蘭的背板深深吸引，他在臉書...

