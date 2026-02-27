桃市民憂公車106退場恐影響生活 交通局：替代路線服務充足

桃園市區公車「106桃園－南崁」路線退場，民眾憂影響生活。桃園市交通局表示，將由5014主支線路線銜接替代，路線服務充足，能確保桃園後站往返前站及蘆竹的運輸服務不中斷。

原由指南客運營運的市區公車「106桃園－南崁」路線，因路線營運期限屆期，且依規定多次公告均無業者有意願經營，規劃將停駛，並自3月9日起以「5014桃園－捷運山鼻站」增開支線且增班為替代。

桃園市政府交通局表示，不少民眾反映106路線停駛恐影響就醫、採買及通勤，但經分析106路線電子票證資料，主要乘車需求為桃園火車站往返南崁地區，與既有的9條公車路線高度重疊，多數旅次可由其他路線直接或轉乘替代。

交通局表示，目前桃園後站往返桃園前站至蘆竹南崁方向原有106、GR、201及302等4條公車路線提供服務。106路線停駛後，將由5014主支線路線銜接替代。

交通局表示，5014主線「桃園－捷運山鼻站」已進行營運調整，將起站由「今日飯店」延伸調整為「桃客總站」作為端點站；5014主線於桃園後站的行駛路段與停靠站位與原106路線相同，能妥善銜接。

交通局也說，在整體班次服務方面，桃園後站往返桃園前站至蘆竹南崁方向將由5014、GR、201及302等4條路線共同提供服務，平日合計約120班次，假日約90班次；平日尖峰時段約10至20分鐘即有一班車，整體運能仍維持相當規模。