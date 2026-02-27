快訊

影／苗栗元宵慶典民俗「好戲連台」 火舞加打鐵花震撼苗南、苗北

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影

苗栗𪹚龍系列活動高潮不斷，25日祥龍點睛後，當晚在苗栗市河濱公園安排「即將成真火舞團」、「大陸山西高平非遺打鐵花」兩大精彩表演，昨晚並移師竹南鎮演出，吸引大批民眾。今天下午4點起𪹚龍嘉年華安排近40個踩街表演隊伍出發前往河濱公園，晚間6點推出親子晚會，邀九天民俗技藝團、花響鼓樂團、身聲擊樂團、巨獸馬戲團與大型小丑秀接力演出，可說好戲連台。

今晚的踩街嘉年華親子晚會將「開炸」，安排兩波𪹚龍表演，明晚28日在苗栗市河濱公園的𪹚龍之夜，是整個系列活動的重頭戲。市公所表示，𪹚龍之夜明晚6點至9點30分在河濱公園登場，民眾可近距離體驗震撼的霹靂𪹚龍及親子泡泡𪹚龍，感受傳統舞龍魅力。舞台表演由阿貴師弄獅、新樂舞舞團、重擊現實打擊樂團輪番登場，最終由宋坤傳藝焰火龍壓軸演出，多尾祥龍同步𪹚龍，呈現火光與龍影交織的磅礡氣勢。

即將成真火舞團、大陸山西高平非遺打鐵花2大精彩表演昨晚移師到竹南國中海口分校預定地的「鐵花映月 火花傳藝」元宵盛會表演，吸引眾多人潮。火舞團安排了火巨人、火龍、火裙及火瀑布的演出，讓眾多觀眾驚豔及震撼，另外擁有千年歷史的山西打鐵花，以攝氏1600度以上的高溫鐵水噴灑，形成一波波耀眼的火花照亮夜空，為觀眾營造一場震撼的感官饗宴。

縣長鍾東錦到場致詞，讚許這兩場國際水準的藝文展演，讓觀眾大飽眼福，更期許兩岸文化藝術「交流切勿交火」，讓鐵花、火舞相輝映，絕對不要發生戰爭及交火，相信這也是兩岸好朋友及世界各國共同的期望。

「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「大陸山西高平非遺打鐵花」昨晚在竹南「鐵花映月」晚會壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影
「即將成真火舞團」昨晚移師竹南「鐵花映月」晚會演出。記者胡蓬生／攝影

