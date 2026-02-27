快訊

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒，車主若因零件待料而長期無法使用愛車，可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局提醒，車主若因零件待料而長期無法使用愛車，可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納。圖／新竹市府提供

經典老車因其珍藏價值，深受許多車迷喜愛。隨著車齡增加，維修保養常遇到零件停產或短缺的問題，部分零件甚至需從國外長途運送才能修復，若車輛長期無法行駛，使用牌照稅仍需照常繳納。對此，新竹市稅務局提醒，車主若因零件待料而長期無法使用愛車，可向監理機關申請停駛登記，暫停牌照稅繳納，減輕不必要負擔。

稅務局長蘇蔚芳表示，使用牌照稅法第13條規定，車輛長期不使用時，車主可檢具兩面號牌、行車執照及身分證，向監理機關申請停駛。使用牌照稅將計徵至停駛前一日，日後恢復使用時，再按全年稅額扣除停駛期間計算。如當年度稅款已繳納，稅務局也會主動退還溢繳部分，確保民眾權益。

稅務局表示，使用牌照稅每年4月開徵，課稅期間為1月至12月，採按日計徵。車輛如因出國、故障維修等因素長期間無法使用，應及早辦理停駛，以節省稅負。車輛停駛期限最長為1年，恢復使用時應向監理機關辦理復駛登記；若超過1年未復駛，原車牌將被註銷，屆時須重新領牌，車主務必留意相關期限。

稅務局舉例說明，陳姓男子持有一輛2997CC的老爺車，每年繳納1萬5210元牌照稅，去年4月間因車輛大修需由國外訂購零件，修復期至少半年。陳於5月1日辦理停駛且至年底未復駛，其牌照稅僅需計算至4月30日（共120天），稅額為5000元。由於陳已繳清全年稅款，扣除實際使用期間的稅額後，稅務局主動退還溢繳的1萬210元，實質減輕修車期間的經濟負擔。

稅務局提醒，停駛車輛不得上路行駛，也不能停放於公路旁或停車格等處，一旦被查獲，除了須補繳稅款外，還可能面臨應納稅額2倍以下的罰鍰。待愛車修復完成，車主須先向監理機關辦理「復駛」手續，才能重新上路。

