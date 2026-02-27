不忍小朋友掉淚 桃園燈會遊樂設施提前開放

2026桃園燈會內容豐富，各式各樣燈組絢爛奪目，還有旋轉木馬、小火車等4種親子遊樂設施免費玩，為讓更多小朋友留下美好童年，市府決定提早遊樂設施開放時間，最快下午就能玩。

桃園市觀光旅遊局指出，昨天燈會迎來假日第一個夜晚，天公作美，吸引不少民眾賞燈，遊樂設施更廣受歡迎，直至閉園都還有民眾排隊等候，甚至有小朋友因為排不到而掉淚，實在不忍心，所以決定加碼時間。