不忍小朋友掉淚 桃園燈會遊樂設施提前開放

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
為了不讓小朋友掉眼淚，桃園燈會決定遊樂設施提前開放。記者陳俊智／攝影
為了不讓小朋友掉眼淚，桃園燈會決定遊樂設施提前開放。記者陳俊智／攝影

2026桃園燈會內容豐富，各式各樣燈組絢爛奪目，還有旋轉木馬、小火車等4種親子遊樂設施免費玩，為讓更多小朋友留下美好童年，市府決定提早遊樂設施開放時間，最快下午就能玩。

桃園市觀光旅遊局指出，昨天燈會迎來假日第一個夜晚，天公作美，吸引不少民眾賞燈，遊樂設施更廣受歡迎，直至閉園都還有民眾排隊等候，甚至有小朋友因為排不到而掉淚，實在不忍心，所以決定加碼時間。

桃園燈會今年設有旋轉木馬、海盜船、流光騎士與小火車4項遊樂設施，原本隨燈區於傍晚6時營運，現在周末和國定假日改為下午3時開始營運，周一至周五則於下午5時開放。另外，園區因應人潮，昨天也增加廚餘桶與流動廁所數量，希望來此遊玩民眾都能留下美好回憶。

連假加上天公作美，桃園燈會迎來不少遊客。記者陳俊智／攝影
連假加上天公作美，桃園燈會迎來不少遊客。記者陳俊智／攝影

