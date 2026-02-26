桃龍潭燈會、迎古董接財神、魯冰花季開幕 蘇俊賓力推

桃園市副市長蘇俊賓今晚參加「春遊大龍門」，龍潭元宵藝術燈會、魯冰花季及迎古董踩街開幕點燈，並稱讚龍潭跨年煙花、元宵節燈花及知名的魯冰花，是年節極具代表的「三朵花」。

蘇俊賓說明，今年市府首度將燈花與魯冰花雙花合璧，華麗登場，吸引更多遊客觀光「大龍門」（大溪、龍潭、石門）地區。另外，今年逢馬年，與龍潭的「龍」字結合正代表「龍馬精神」，也期盼帶動大龍門地區的觀光產值，讓更多遊客看見龍潭的文學、藝術與生態價值。

蘇俊賓說明，今年龍潭燈會規畫在地特色燈區、在地參與燈區及互動燈區三大主軸，包括「光藝拱門．龍潭印象」、「光影長廊．龍潭之藝」及「光之庭院．龍潭風華」等主題燈組，邀集龍潭、龍星、武漢、石門、龍源及德龍等6所小學校，超過300位學生共同創作，讓孩子們的創意成為龍潭大池邊最美的風景。

龍潭區公所指出，今年燈會邁入第5年，今日至3月8日為期11天，現場設置「探險菱潭陂」及「舞動九曲橋」兩組互動式燈組，並邀請龍元宮與南天宮共同展出，讓藝術創作結合宗教文化，還另外串聯客家局魯冰花季活動，大北坑休區與客茶館花區合計12公頃，全台最大。活動期間安排擂茶、奉茶、手作體驗、搗粢粑、天穿日五色粄製作、文化導覽、音樂表演及主題市集等活動，讓遊客深入體驗客庄生活。

另外，龍潭區公所27日舉行「迎古董」踩街，28日於龍元宮辦理「接財神」。「古董」在客語中形容滑稽或出糗的樣子，「迎古董」源於日本昭和年間，為龍潭居民在農閒之餘發展出的娛樂活動，透過諧音與趣味造型牛車遊街，成為維繫街坊情感的重要傳統。自2007年起，龍元宮結合「迎古董」與「接財神」，已成為龍潭年度指標性慶典。