義煮數十載…南崁五福宮「周媽」辭世 廟埕背板故事惹淚崩

桃園市副市長蘇俊賓日前前往南崁五福宮參加歲末寒冬送暖活動，意外被廟埕前一面介紹已故慈善會長周綉蘭的背板深深吸引，他在臉書分享溫馨且催淚的地方故事，並親手繪製她生前烹煮愛心福食的背影，貼文一出感動無數網友。

被鄉親暱稱為「周媽」的周綉蘭，生前長年帶領一支平均年齡逾60歲的膳食義工團隊，每逢農曆初一、十五，凌晨2點多即進入廟後廚房備料烹煮，趕在清晨8點前為前來參拜的香客善信備妥熱騰騰的福食。數十年如一日，她的身影早已成為五福宮最令人安心的日常風景。

周媽常說「捐500，請2、3千人吃飯，世間哪來這麼大的福份啊！」就是這樣樸實的信念，讓她從一個人的念頭開始，逐步號召志工加入，將五福宮慈善會從草創帶到今日的規模，也與在地弱勢長輩建立起深厚的信任與情誼。

周媽辭世後，五福宮日前舉辦歲末送暖活動，志工團隊特地在廟埕豎立事蹟背板，向每年前來領取物資的民眾說明周媽的離去。志工透露，每年發放物資時，許多老朋友都會看到周媽忙進忙出的身影，「擔心大家問今年怎麼沒看到周媽」，團隊討論後決定以這樣的方式，讓所有人好好與周媽道別，也感念她多年來的無私奉獻。

旅居海外的周媽家屬也轉發貼文寫道「很多人跟我一起想念媽媽，雖然偶爾悲傷，但不孤單。」家屬說，對媽媽而言，真正的富足從來不是物質，而是心靈的充實與滿足，「她留下的，是一個不求回報、行善助人的背影。」

蘇俊賓事後在臉書發文分享這段經歷，坦言過年期間走訪多處宮廟，印象最深刻的就是這一幕。他說，那天天氣很冷，但聽完志工的述說後，內心卻湧上一股暖意；不只是周媽，這群志工以及施與受之間那份細膩的人情互動，都讓他深受觸動。蘇俊賓也親手繪製一幅周媽烹煮愛心餐的插畫，獻給周媽及所有五福宮慈善會志工，向她們致上最高敬意。