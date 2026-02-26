苗栗縣府團隊3月1日組織再造 今天公布相關主管異動、升遷名單

苗栗縣政府今天下午公布縣府組織調整合併及相關主管異動，3月1日起生效，這次異動新增長期照護處、數位研考處2個一級單位，希望縣府團隊再進化，主管人員適才適所增添服務量能。

主管人事調整如下：

縣府指出，面對高齡化社會與產業轉型升級的多重挑戰，縣長鍾東錦時時督促縣府團隊需具備積極、靈活、專業服務能量，縣府依「地方行政機關組織準則」修正規定，妥善運用行政院核增的37名員額，推動組織再造以強化行政執行力。

縣府表示，3月1日新設一級單位「長期照護處」與「數位研考處」，並調整部分局處業務，「三義木雕博物館」也升格為二級機關。

民生福利方面，因應苗栗縣高齡化人口愈增及配合長照3.0政策，縣府提升長照服務專責單位位階，將原二級機關「長期照護管理中心」升格為一級單位「長期照護處」，並整合原社會處照顧與安置業務，設置照護服務、機構管理及綜合行政3科，辦理長期照顧居家服務、長照與身障社區及住宿式機構管理等業務，提升長照服務品質及量能。

同時，為強化智慧治理成立「數位研考處」，設置資訊、研考、資安3科，建構兼顧「提升行政效能」與「完善風險防護」的內控體系，讓苗栗施政能兼具「數位速度」與「長照溫度」。

另外，為衡平並強化縣府內部業務分工，社會處調整為社會培力發展、救助及專業發展、婦幼發展及平權、家庭支持關懷、老人及身障福利、保護服務等6科。交通工務處增設「停車管理科」與「交通設施科」。

為早日實現「桃竹苗大矽谷計畫」成形，縣府充實工商發展處與水利處員額；水利處則致力推動再生水計畫、國家淨零轉型及汙水處理功能提升。

觀光發展上，文化觀光局增加員額辦理中央執行重要廊帶亮點營造計畫、客庄369幸福計畫、桃竹苗大矽谷推動方案相關區域觀光及產業數位轉型等重大政策。

此外，三義木雕博物館升格為二級機關，將深化木雕多元研究與國際交流，活化地方特色產業，彰顯苗栗人文價值，讓世界看見苗栗之美。