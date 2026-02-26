英國達人秀「火之桌」新竹登場！北埔「油笐火」慶元宵 慈天宮前獻藝

新竹縣北埔鄉年度元宵盛事「正月十五油笐火」將於明天登場，登上英國達人秀的「即將成真火舞團」楊立薇、蔡宏毅受邀來到北埔演出，並於晚間6點20分在慈天宮前小舞台帶來「火之桌」表演，蔡宏毅更以現場書法演出獻給北埔，讓民眾近距離感受火舞魅力。

北埔鄉長莊明增表示，油笐火是北埔最具代表性的客庄元宵文化，不僅象徵團結與守護家園的精神，也串連聚落情感與地方信仰。公所持續以「文化保存」與「觀光體驗」並進，透過導覽、DIY、互動表演與交通接駁等整體規畫，讓更多民眾用最貼近在地的方式走進北埔、感受元宵夜色與客庄魅力。

北埔鄉公所表示，明天預計將有近5000人於北埔擎油笐火，白天「山城傳藝」油笐火文化行推出兩條主題尋寶路線，結合北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY與客家傳統米食體驗，讓參與者從日間走讀到夜間擎火，完整體驗北埔元宵節慶氛圍。

同時慈天宮廟坪廣場自下午起安排多場藝文節目與互動內容，包含舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉及客語猜燈謎等，邀請民眾闔家同樂，在熱鬧節奏中感受年節喜氣。

為呈現北埔山城多元風貌，北埔鄉公所也於鄧南光影像紀念館規畫客庄博弈小遊戲與民眾同樂，包括押象棋、跌三烏、講客送好禮等互動體驗，並提供造型燈籠DIY。今年更再次舉辦小型草地音樂會，邀請流浪型街頭藝人「肆月」、彈吉他的暖氣女聲「曉翎Lene」及全職音樂表演者「國寶GuoBo」接力演出，讓遊客在文化體驗之餘，也能以音樂共度愜意時光，嗨玩北埔。

北埔鄉公所提醒，明晚活動於6時30分由鄉長莊明增迎接慈天宮母火後出發，帶隊遶行北埔老街巷弄與秀巒山。行程結束後，隨即引導遊客前往俥亭停車場欣賞國際互動演出，邀請北埔國際友好城市日本豐前市團隊帶來天狗太鼓、神樂集團「若樂」演出，並由「即將成真火舞團」壓軸登場，以震撼火舞為元宵之夜畫下最高潮。