苗栗首座社會宅「明駝好室」招租 也可臨櫃申請

苗栗縣首座社會住宅苗栗市「明駝好室」由國家住都中心啟動招租程序，縣府為照顧不擅使用網路線上申請的民眾，將在第二辦公大樓設據點，3月9日起同步開放臨櫃申請及諮詢。

苗栗縣政府工商發展處今天說，「明駝好室」由國家住宅及都市更新中心興辦，共計107戶，戶型涵蓋套房、2房及3房，將於3月9日至4月7日於「安居好室入口網站」開始受理線上申請，預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

為照顧部分不擅使用網路民眾，工商發展處配合中央於縣府第二辦公大樓1樓設置「明駝好室」社會住宅招租服務據點，服務時間為每週一至週五（國定假日除外）上午9時至12時及下午1時30分至5時，現場可申請及諮詢，提供更直觀、便利、可及性高的社會住宅申辦諮詢管道。

工商發展處說，「明駝好室」位於苗栗市、苗栗地方法院對面，是苗栗縣首座社會住宅，期盼透過優質且可負擔的住宅資源，協助弱勢族群、青年婚育家庭及在地就業人口安心成家、穩定生活。縣府未來也將持續配合中央住宅政策，擴大社會住宅供給量能，搭配擴大租金補貼專案，落實居住正義，打造宜居苗栗。