迎接228連假 桃園市政府：清潔隊正常收運垃圾

中央社／ 桃園26日電
228和平紀念日3天連假即將來臨，桃園市環管處26日表示，連假期間除週日固定停收外，其他時間垃圾正常收運。圖／桃園市環保局提供（中央社）
228和平紀念日3天連假即將來臨，桃園市環管處今天表示，期間除週日固定停收外，其他時間垃圾正常收運，民眾可利用「桃園垃圾車」APP或至官網查詢，即時掌握垃圾車抵達時間。

桃園市政府環境管理處長張書豪接受媒體聯訪表示，228和平紀念日3天連假即將到來，桃園市清潔隊秉持「為民服務不打烊」的精神，垃圾收運服務將照常進行。除了週日（3月1日）依原有規定停收外，2月27日及2月28日都依平日時段正常收運，避免因垃圾囤積影響環境衛生。

張書豪說，連假期間垃圾量約為平日的1.7倍，清潔隊已超前部署人力與車輛調度確保收運不中斷。提醒市民做好「垃圾分類、資源回收」及「廚餘瀝乾」作業，高壓瓶罐遵循「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟；鋰電池與行動電源需獨立打包再交予資收車，以保障第一線清潔隊員的安全。

張書豪指出，民眾可多加利用「桃園垃圾車」APP或至官方網站查詢路線資訊，即時掌握垃圾車抵達時間，市民在假期間準備出門前，只要透過手機查詢就能準時交付垃圾，另外也呼籲民眾假期出遊勿隨意棄置垃圾，共同守護桃園市容整潔。

桃園 垃圾車 連假

