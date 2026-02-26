竹縣北埔元宵油笐火明登場！登英國達人秀表演火舞 楊立微也會演出

竹縣北埔元宵節活動「正月十五油笐火」明天登場，北埔鄉長莊明增今天說，將有擎油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，也邀日前登上「英國達人秀」的即將成真火舞團團員楊立微演出。

新竹縣北埔鄉公所今天發布新聞資料指出，油笐火是北埔鄉具代表性的客庄元宵文化記憶，民眾以火光串起山城路徑與聚落情感，延續世代傳承的凝聚力，盼以文化保存與觀光體驗方式，讓民眾感受客庄元宵節慶的獨特魅力。

北埔鄉長莊明增表示，為讓民眾了解地方文化，活動中也推出北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY與客家傳統米食體驗，讓遊客體驗北埔元宵節慶氛圍。

他說，明天在慈天宮廟坪廣場，也安排多場活動，包含舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉及客語猜燈謎等；另在鄧南光影像紀念館有客庄博弈小遊戲，如押象棋、跌三烏等體驗。

莊明增指出，即將成真火舞團團員楊立微日前登上「英國達人秀」，以充滿美感又驚險的火焰特技演出震撼全場，獲得評審一致通過。楊立微將於明天晚上6時20分於慈天宮廟坪廣場演出，邀請民眾前來觀看演出。