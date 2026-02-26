快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

竹縣北埔元宵油笐火明登場！登英國達人秀表演火舞 楊立微也會演出

中央社／ 新竹縣26日電
新竹北埔元宵節活動「正月十五油笐火」27日將登場，北埔鄉長莊明增26日表示，將有群眾擎起油笐火夜遊北埔老街與秀巒山。圖／北埔鄉公所提供（中央社）
新竹北埔元宵節活動「正月十五油笐火」27日將登場，北埔鄉長莊明增26日表示，將有群眾擎起油笐火夜遊北埔老街與秀巒山。圖／北埔鄉公所提供（中央社）

竹縣北埔元宵節活動「正月十五油笐火」明天登場，北埔鄉長莊明增今天說，將有擎油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，也邀日前登上「英國達人秀」的即將成真火舞團團員楊立微演出。

新竹縣北埔鄉公所今天發布新聞資料指出，油笐火是北埔鄉具代表性的客庄元宵文化記憶，民眾以火光串起山城路徑與聚落情感，延續世代傳承的凝聚力，盼以文化保存與觀光體驗方式，讓民眾感受客庄元宵節慶的獨特魅力。

北埔鄉長莊明增表示，為讓民眾了解地方文化，活動中也推出北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY與客家傳統米食體驗，讓遊客體驗北埔元宵節慶氛圍。

他說，明天在慈天宮廟坪廣場，也安排多場活動，包含舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉及客語猜燈謎等；另在鄧南光影像紀念館有客庄博弈小遊戲，如押象棋、跌三烏等體驗。

莊明增指出，即將成真火舞團團員楊立微日前登上「英國達人秀」，以充滿美感又驚險的火焰特技演出震撼全場，獲得評審一致通過。楊立微將於明天晚上6時20分於慈天宮廟坪廣場演出，邀請民眾前來觀看演出。

北埔 元宵節 舞團

延伸閱讀

千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

無形文資 vs. 大陸非遺！「打鐵花」今移師竹南 苗栗元宵慶典火熱登場

影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑

相關新聞

苗栗𪹚龍 15尾祥龍組龍門陣

苗栗客家重要元宵節慶𪹚龍系列活動昨在苗栗玉清宮舉行點睛儀式，十五尾祥龍在煙霧中翻騰宛如騰雲駕霧，吸引大批民眾爭睹年度盛...

迎接228連假 桃園市政府：清潔隊正常收運垃圾

228和平紀念日3天連假即將來臨，桃園市環管處今天表示，期間除週日固定停收外，其他時間垃圾正常收運，民眾可利用「桃園垃圾...

竹縣北埔元宵油笐火明登場！登英國達人秀表演火舞 楊立微也會演出

竹縣北埔元宵節活動「正月十五油笐火」明天登場，北埔鄉長莊明增今天說，將有擎油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，也邀日前登上「英國...

苗栗頭份圓光便當「賣一甲子」 獨門保溫法肉排傳香半世紀

苗栗頭份舊車站旁，有一個「蓋棉被的便當」飄香半世紀，是無數在地人與旅人、甚至工廠老闆與饕客共同的記憶。傳承一甲子年的圓光...

大量遊民群聚引憂！中壢中正公園環境改善工程 估明年竣工

桃園市中壢區中正公園鄰近中壢火車站、六和商圈與新街溪，是中壢舊城區的重要綠地節點，但因設施老舊、空間使用效率不彰，平時有...

桃園北橫各式櫻花爭豔 騎車暢遊花海機會開放報名

春天百花齊放，桃園北橫公路沿線各式櫻花爭艷，而在漫遊花海的櫻花勇士自行車活動也將在3月21、22日登場，今年限量800名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。