苗栗頭份圓光便當「賣一甲子」 獨門保溫法肉排傳香半世紀

苗栗頭份舊車站旁，有一個「蓋棉被的便當」飄香半世紀，是無數在地人與旅人、甚至工廠老闆與饕客共同的記憶。傳承一甲子年的圓光排肉餐盒，背後藏著一段從「最美車掌小姐」變身「熱氣廚娘」的動人故事，也成為網紅打卡名店。

主角是老闆娘魏鳳珠，她當年曾是客運上亮眼的焦點，後來換下制服、走進高溫廚房，接下公婆的雜貨店，只為了守護那一盒盒「蓋著棉被」的溫暖便當。

清晨四點，當整座城市還在沉睡，圓光的廚房裡早已亮起微光，備料的熱氣與滷汁的香氣開始在空氣中瀰漫。民國70年代，當時的頭份舊車站是早期公路局金馬、金龍中心客運站，更是是整座城市的交通心臟。天未亮，車站外就人聲鼎沸，擠滿南來北往的旅客與辛勤勞動的工人。

看著車站外那些清晨就在寒風中等車、餓著肚子的旅客，魏鳳珠心想：「這些去外地奔波、去工廠上班的人，不吃頓飽飯，哪來的體力打拚？」

這份「將心比心」的體貼，讓魏鳳珠毅然決然換下制服，鑽進燠熱的廚房。她把從公婆手中接手的冰菓店轉型，堅持每天清晨4點摸黑起床備料，只為在6點整準時端出熱騰騰的便當，讓離鄉背井的工人和遊子，在上車前能吃上一口最紮實的慰藉。

走進圓光，最令人驚奇的莫過於那一疊疊被厚實棉被層層包裹的飯盒。魏鳳珠笑著解釋，早期沒有保溫設備，為了不讓清晨的冷空氣吹涼飯菜，她靈機一動「幫便當蓋棉被」，沒想到這一蓋就是60個年頭。這床棉被不僅鎖住了肉排的熱度，更包裹著台灣早期社會最質樸的人情味，成為全台罕見的保溫奇景。

在求快求變的現代，魏鳳珠依然堅持「笨方法」。招牌肉排嚴選高成本的溫體豬肉，絕不用冷凍肉，再以傳承半世紀的獨門秘方醃製。為了把關品質，這份美味機密至今她仍親力親為，連白米都指定台東好米。她直言：「沒有捷徑，就是要用心。」

隨著客運路線的整併、大眾運輸習慣的改變，昔日繁華的頭份總站走入了歷史。圓光便當店一度搬離原址，但幾經輾轉，又回到舊車站旁。雖然少了旅客們的往來人潮，但魏鳳珠的堅持，老客人都吃得出來。那滷得鹹香夠味的肉排，配上一顆同樣入味的滷蛋，正是陪伴無數頭份人長大的家鄉味。

如今，即使店面隱身角落，這份滋味依然是無數人心中的牽絆。許多當年提著便當去外地打拚的年輕人，如今已滿頭白髮，有的甚至成了工廠老闆，他們不僅從雲林、新竹專程驅車前來，甚至還有遠從台東、或是長年旅居國外的鄉親，回台第一件事就是直奔這裡，帶上幾個便當解一解鄉愁。