莫被短影音牽著走！ 苗栗友善校園宣誓反毒反黑反霸凌 家庭教育是根本

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天上午在頭份國中辦理友善校園周宣誓，縣長鍾東錦帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌，盼營造友善校園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天上午在頭份國中辦理友善校園周宣誓，縣長鍾東錦帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌，盼營造友善校園，並提醒學生不要被網路流行的短影音、演算法牽著走，要建立思辨、查證、求助的觀念。鍾東錦強調，家庭教育是所有教育的根本，提醒同學對待父母也要保有應有禮節，適時表達自己的愛，讓家庭更和諧。

縣府在114學年度第二學期開學的第一周，與全國各縣市同步辦理友善校園周宣誓，盼協助學生提升辨識能力與自我保護意識，教育部提出4大支持措施，包括由衛福部提供心理支持與相關服務資源、強化媒體素養教育、推動戶外教育與社團活動，幫助學生拓展正向人際互動，另外也推廣家長守護數位工具包，協助家庭共同管理上網與內容使用。

宣誓活動上午在頭份國中活動中心進行，縣長鍾東錦、教育部苗栗縣聯絡處副督導楊文興、縣議員蕭詠萱、陳光軒、鄭聚然、頭份市長羅雪珠、教育處長葉芯慧、苗栗縣心理健康中心主任涂麗秀、苗栗縣警局長李忠萍、少年隊隊長傅學廷、校長徐仁斌等人共同與師生宣誓「立足頭份愛校園，品德學習共實踐」、「拒絕毒品護健康，身心發展更周全」、「善用網路守分際，尊重彼此不越線」、「拒絕短影音：別被演算法牽著走，思辨、查證、要求助」等口號，並分別推倒象徵「毒品」、「短影音」、「霸凌」等紙箱堆砌出的高牆。

鍾東錦表示，不希望有不法分子混入校園，讓孩子都能在單純的教育環境中成長，他對縣內的校長都很有信心，因為校長肩負學校帶領風氣的責任，希望每個校長都能有擔當，跟家長會有良好互動。他認為家庭教育才是最原始、最好的教育，孩子如果在家庭中就培養良好習慣，到校自然能和同儕相處融洽，因此家長的教育相當重要。

他也提醒學生，對最親近的父母也不能失去應有的禮節，要互相尊重，並適時擁抱、表達愛意，可促進家庭感情，希望苗栗能從家庭教育、學校教育到未來的職場教育，都能做好，培養人才，創造更好的生活環境。

教育處長葉芯慧指出，為推動友善校園相關政策，縣府今年將投入近2700萬元經費，補助學校辦理友善校園推廣、各國中小教師協助學務工作的減課鐘點費、增置學務人力及校事會議調查費，以強化校園安全與學務運作，並提升偏差行為預防與輔導效能，加速霸凌及各類校園事件的調查處理進度，使校園成為家長放心、學生安心的友善學習環境。

苗栗縣政府今天上午在頭份國中辦理友善校園周宣誓活動，縣長鍾東錦帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌，盼營造友善校園。圖／苗栗縣政府提供
