新竹市休耕農田種滿向日葵 金黃花海成打卡熱點

中央社／ 新竹26日電

新竹市東大路三段一處農田正值休耕，地主與耕作者配合政策種植大片向日葵。如今金黃花海盛開，在微風與陽光映照下格外耀眼，吸引許多民眾駐足拍照，成為近期限定打卡熱點。

農田地主接受中央社記者訪問表示，政府機關平時都會鼓勵農民，在農地休耕期間可以種植一些綠肥或景觀植物。這次耕作者別出心裁，種植向日葵點綴農田，盛開後一片金黃，希望能吸引更多人到當地走走，促進在地觀光發展。

現場遊客表示，開車經過瞬間被這片鮮豔的金黃色吸引，決定停車拍照，這片向日葵花田不僅密集茂盛，配上好天氣與藍天白雲，隨手拍都超浪漫，非常適合當一日網美，絕對是社群平台上必發的打卡美照。

新竹市古賢里長王泰山說，民眾路過時不妨停下腳步賞花，但也特別叮嚀，賞花之餘務必依交通規定臨停車輛以確保安全；進入農田內取景時，也請發揮公德心，避免踩踏或破壞美麗的花朵。

