大量遊民群聚引憂！中壢中正公園環境改善工程 估明年竣工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
計畫包含拆除天幕廣場背牆與老舊涼亭，以消除隱蔽的棲息死角，並將公園座椅設計為非長條形，防止街友橫躺留宿。記者周嘉茹／攝影
桃園市中壢區中正公園鄰近中壢火車站、六和商圈與新街溪，是中壢舊城區的重要綠地節點，但因設施老舊、空間使用效率不彰，平時有許多遊民聚集並居住在內，地方多次反映擔心治安及環境受影響。對此桃市府啟動整體景觀環境改善計畫，於今正式開工，全案預計於明年竣工。

桃園市政府針對中正公園啟動整體景觀環境改善計畫，今舉行開工動土典禮。工務局指出，本次計畫以「綠野呼吸、律動心靈、光影交響、童樂韻律」四大主題構想為主軸，整合自然、文化與休憩功能，建置特色遊戲場、打造高齡友善的體健設施、療癒花園與無障礙動線；本案總經費約新台幣6500萬元，配合參加「2026台灣設計展在桃園」辦理分區施作，第一區將於今年7月底完工，全案於明年竣工。

工務局景工科科長陳翠慧則說明，為了在保障街友人權與維護市民使用權之間取得平衡，工務局與社會局多次討論，計畫包含拆除天幕廣場背牆與老舊涼亭，以消除隱蔽的棲息死角，並將公園座椅設計為非長條形，防止街友橫躺留宿。此外，針對原本雜亂的露天置物問題，工務局決定將收納空間移往廁所內部的專屬區域，打破既有阻隔設施，導入日光及人流。

對此中壢區中央里里長楊萬焙說，中正公園因鄰近火車站且常有物資發放，常吸引大量來自外地遊民聚集，高峰時期公園內甚至有50至60人夜宿，導致公園約三分之一空間被佔據，直言「大家都不敢帶小孩來」，且公園環境髒亂，也讓里民因安全顧慮而在夜晚卻步，如今市府將針對公園進行環境改造，相當樂見。

桃園市長張善政表示，中正公園改善工程今天正式開工，中正公園在中壢老城區是重要的一環，尤其中正公園面積非常大，超過5公頃，改善後對於中壢附近的居民休憩非常重要，尤其從去年開始啟動桃園市5個全齡友善公園，中正公園為其中之一，期待今年夏天完成第一期工程、明年完成整體工程，讓中壢有更好的居住空間。

桃市府針對中壢區中正公園啟動整體景觀環境改善計畫，於今舉行開工動土典禮，市長張善政出席，全案預計於明年竣工。記者周嘉茹／攝影
計畫包含拆除天幕廣場背牆與老舊涼亭，以消除隱蔽的棲息死角，並將公園座椅設計為非長條形，防止街友橫躺留宿。記者周嘉茹／攝影
桃市府針對中壢區中正公園啟動整體景觀環境改善計畫，於今舉行開工動土典禮，市長張善政出席，全案預計於明年竣工。記者周嘉茹／攝影
桃園市中壢區中正公園鄰近中壢火車站、六和商圈與新街溪，是中壢舊城區的重要綠地節點，但因由於設施老舊、空間使用效率不彰，平時有許多遊民聚集並居住在內。記者周嘉茹／攝影
中壢 火車站

