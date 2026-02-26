桃園北橫各式櫻花爭豔 騎車暢遊花海機會開放報名
春天百花齊放，桃園北橫公路沿線各式櫻花爭艷，而在漫遊花海的櫻花勇士自行車活動也將在3月21、22日登場，今年限量800名，即日起開放報名，完成挑戰可獲得紀念獎牌，另有連續10年完騎特殊獎盃。
桃園市風景管理處長廖育儀指出，櫻花勇士自行車活動邁入第11年，今年路線有別以往，隊伍將從慈湖遊客中心出發，經羅馬公路至高遶溪古圳廣場，再折返回慈湖遊客中心，全長約71.4公里，由於用路需求規畫，21日開放500名，22日開放300名，今天下午3時開始受理報名，3月15日晚上11時59分截止。
為避免資源浪費，今年活動需收報名保證金365元、網路報名平台服務費35元與物資處理費100元，全程參與活動將退保證金，未出席者的保證金則全數捐做公益。
另外，今年活動準備了參加禮、完騎禮與完騎獎牌，除了櫻花造型的紀念獎牌別具意義，另有連續10年完騎的特殊獎盃，想要拿到獎盃的民眾需先繳交歷年完騎證明或可佐證年度的照片，供官方查驗。報名網址：https://www.accupass.com/event/2601230255071579790456。
