竹市汀甫圳步道改善工程完工 議員促延伸「櫻花小徑」

新竹市政府推動汀甫圳步道改善工程，於今年1月完工，但民進黨新竹市議員施乃如指出，該工程卻忽略西向東南街239巷、有眾多該改進硬體項目的「櫻花小徑」，景觀升級不該有遺漏，要求市府改善工程向西延伸，將整治工作全面涵蓋，包括東南街「櫻花小徑」；對此，市府回應，經協調後已新設便橋，若還需改建步道將再研議。

市府都發處表示，「新竹市汀甫圳步道改善工程-東園國小段」是國土署補助城鄉風貌計畫打造綠色友善空間，並配合東園國小周邊通學步道改善計畫，創造友善通學環境為目標。

市府工務處則指出，有關東南街239巷前櫻花小徑，前因地方居民需求，經與土地管理單位農業部農田水利署溝通協調後，於東南街239巷處新設一處跨越便橋，包含無障礙斜坡道，打造更便捷行人動線。後續如地方需重新改建兩旁人行步道，將再與農業部農田水利署研處。

施乃如指出，汀甫圳步道改善工程對提升區域步行環境無疑是好的開始，不過，在工程向東銜接至東園國小區段的同時，卻忽略西向東南街239巷「櫻花小徑」。先前動工範圍是在另一端，並未涵蓋此段，造成社區整體步行動線的缺口與景觀維護的斷點。

施乃如說，市府雖有持續改善汀甫圳周邊環境的意願，但目前的計畫仍多是前案再向東走的延伸。市府應將汀甫圳周邊環境及通學步道改善工程向西延伸，包括「櫻花小徑」在內全面涵蓋。

她說，該段既有步道目前面臨多項亟待解決的問題，包括坡面不平整，造成居民步行安全疑慮；既有護欄老舊，影響水岸景觀與防護功能；以及植栽帶造景需更新，以提升區域整體美感與遊憩品質。

這項西延伸是實現汀甫圳全線景觀步道連通性的關鍵一環。不僅能解決既有步道的硬體缺陷，提升社區居民的步行安全與環境品質，更能同步補齊培英國中、建華國中師生的通學動線，強化區域整體串接效益。

施乃如說，市府必須拿出決心，立即編列經費並確立東南街239巷段的辦理期程。優質的城市景觀與安全連貫的步行環境，是市府對市民應有的承諾，期待市府能正視重要性，讓汀甫圳沿線的社區環境品質得到全面的提升。