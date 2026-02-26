竹縣初選 徐欣瑩、陳見賢籲勿內鬥

國民黨新竹縣長提名之爭，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨進行第三次協調，因雙方無共識確定採黨內機制「七三制」（民調七成、黨員投票三成）結果為提名方式。

徐欣瑩呼籲雙方避免互相攻擊，真正對手是民進黨，陳見賢陣營回應期盼言行一致、說到做到。

昨天第三次協調，由國民黨新竹縣黨部主委邱國樑、中央提名協調小組代表、副秘書長李哲華共同主持，歷時近三個小時討論。李哲華說，會中氣氛和諧，因徐欣瑩、陳見賢兩名參選人未有共識，因此將採七三制決定提名人，訂於三月廿五日至廿七日進行民調、黨員投票於三月廿八日舉行。

「民調對比主要對手以民進黨鄭朝方為主，目前評估他是最有力的對手。」李哲華也提到，七三制初選辦法行之有年，兩年前費鴻泰與徐巧芯立委初選也採相同制度，此為黨內良性競爭。選務單位會秉持公平、公正、公開，併計民調與黨員投票成績後，三月廿八日當天即可產生提名人選。

昨天協調會，徐欣瑩與陳見賢也分別抽出黨員投票號次各為一號、二號。徐欣瑩說，自己始終主張採全民調方式，這最能代表最強且最廣大的民意基礎。不過，由於陳見賢不同意全民調方案，只要有一方未達共識，便須回歸黨內既定機制。她期盼這場初選雙方自我節制，避免黨內互鬥。

陳見賢說，各方協調時均高度尊重初選機制與相關程序，並充分交換意見，體現政黨民主的精神。面對初選，他始終懷抱初心，提出具體可行的縣政願景與政見，將民生需求置於最重要位置。

對於徐欣瑩呼籲「不要黨內互鬥」，陳見賢發言人田芮熙回應，這段時間以來，陳見賢承受各種攻擊；既然對方已公開承諾停止攻擊，也期盼能言行一致，說到做到。