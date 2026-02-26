苗栗𪹚龍 15尾祥龍組龍門陣

苗栗客家重要元宵節慶𪹚龍系列活動昨在苗栗玉清宮舉行點睛儀式，十五尾祥龍在煙霧中翻騰宛如騰雲駕霧，吸引大批民眾爭睹年度盛事。民眾黨創黨主席柯文哲等人也受邀擔任點睛官，肯定𪹚龍擁有在地及客家元素，傳承有機會走向國際。

苗栗𪹚龍邁入第廿八年，重頭戲大年初九天公生「祥龍點睛」、「神龍祈福」，及「貓裏客家龍競技」昨登場。祥龍點睛依古禮進行，自龍睛至龍身、龍尾逐一完成，最後掛紅、插金花，頓時有如神龍附體，十五尾祥龍也排成祈福龍陣，開放民眾穿越「龍門陣」沾染龍氣。

客委會主任秘書吳克能、縣長鍾東錦及苗栗市長余文忠都肯定𪹚龍是客家文化資產，柯文哲第三度參與𪹚龍，昨天擔任點睛官，他說，先在地化，才能國際化，尤其是𪹚龍有客家元素，一年比一年盛大，傳承持續辦理，有機會向國際發光。

柯文哲昨下午在民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶陪同下，到縣府拜會鍾東錦，雙方閉門會談，藍白合成注意焦點。鍾東錦感謝柯肯借將賴香伶擔任苗栗第二副縣長，鍾並透露當面邀請柯於下屆縣長選舉時替他站台，柯表示如果可以的話「願意」。

鍾東錦舉已故客家文學家鍾肇政生前所說的「沒有客家話，就沒有客家人」，讓他感受很深；賴香伶擔任立委的期間，就常回苗栗家鄉，提出各方面的意見都非常好，而且最喜歡賴一口很標準客家話，未來可帶動推廣客家話學習，苗栗縣是客家大縣，希望客家話可長可久。