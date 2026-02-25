有味道的燈籠！桃園燈會標榜五感體驗 水蜜桃香氣撲鼻

2026桃園燈會今晚點燈，主燈「飛馬躍桃園」絢爛奪目，燈區標榜五感體驗，走在其中還聞得到水蜜桃與檜木香味，吸引成千上百民眾。桃園市長張善政表示，市府秉持去年成功辦理台灣燈會精神辦理桃園燈會，也延續國門之都的友好，歡迎大家來玩。

今年桃園燈會，飛馬振翅躍升、奔向未來的意象，象徵桃園持續向世界前行的城市動能。市府邀請馬紹爾群島、吐瓦魯、海地、貝里斯、烏蘭巴托、歐洲經貿辦事處、印度、韓國、瑞典貿易暨投資委員會、匈牙利、馬尼拉等國的駐台使節及代表，也邀與桃園交流頻繁的日本牛久市、香川縣、千葉縣、神戶市、宮崎縣，另有韓國木浦市的貴賓共襄盛舉。

三大燈區以「未來光域」「森韻流域」與「dtto friends樂園」為主題，另有桃園在地宮廟設置宗教燈區，將傳統信仰與燈藝結合，不僅展現各宮廟的文化特色，更藉由神明加持的燈飾為民眾祈福。