快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

有味道的燈籠！桃園燈會標榜五感體驗 水蜜桃香氣撲鼻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影

2026桃園燈會今晚點燈，主燈「飛馬躍桃園」絢爛奪目，燈區標榜五感體驗，走在其中還聞得到水蜜桃與檜木香味，吸引成千上百民眾。桃園市長張善政表示，市府秉持去年成功辦理台灣燈會精神辦理桃園燈會，也延續國門之都的友好，歡迎大家來玩。

今年桃園燈會，飛馬振翅躍升、奔向未來的意象，象徵桃園持續向世界前行的城市動能。市府邀請馬紹爾群島、吐瓦魯、海地、貝里斯、烏蘭巴托、歐洲經貿辦事處、印度、韓國、瑞典貿易暨投資委員會、匈牙利、馬尼拉等國的駐台使節及代表，也邀與桃園交流頻繁的日本牛久市、香川縣、千葉縣、神戶市、宮崎縣，另有韓國木浦市的貴賓共襄盛舉。

三大燈區以「未來光域」「森韻流域」與「dtto friends樂園」為主題，另有桃園在地宮廟設置宗教燈區，將傳統信仰與燈藝結合，不僅展現各宮廟的文化特色，更藉由神明加持的燈飾為民眾祈福。

張善政表示，今年的主題是象徵馬年到來 ，桃園為台灣的國門，市府也不忘記展現國門的角色，促進我們桃園在國際上的這個形象和交流。請民眾不要漏掉是任何一天，好好欣賞桃園燈會。

2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會今晚開幕，吸引成千上百民眾參與。記者陳俊智／攝影

馬尼拉 台灣燈會 張善政 水蜜桃

延伸閱讀

台北育兒減少工時 張善政：桃園沒有類似政策規畫

經典賽／桃園跟進！3場地辦直播派對為中華隊加油

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

相關新聞

有味道的燈籠！桃園燈會標榜五感體驗 水蜜桃香氣撲鼻

2026桃園燈會今晚點燈，主燈「飛馬躍桃園」絢爛奪目，燈區標榜五感體驗，走在其中還聞得到水蜜桃與檜木香味，吸引成千上百民...

桃園經發局公文外流惹議 民眾質疑放水幫違規攤商掩護

桃園南門市場去年大火後整建修復，經發局明定攤位不得轉租或分租，並發文請桃園區公所稽查，但公文外流，引發「假稽查、真放水」...

桃園魯冰花季明登場 美食、好茶飽覽客庄浪漫黃金花海

桃園魯冰花季明日（26）起至3月8日在龍潭區大北坑登場，除了大北坑休區主展場，客家事務局也在台灣客家茶文化館規畫花區，合...

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，15尾祥龍在煙霧中翻騰，彷彿傳說中的神龍，民眾黨創黨主席柯文哲體驗到一年比一年盛大的震撼...

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

新竹公園迎來110周年，園內超過800株櫻花目前已陸續盛開，包含河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，交織成粉嫩花海...

竹市府提前啟動公墓除草作業 贈小盆栽鼓勵分流掃墓

4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。