影／帶著走也行！扶輪社捐贈手持式超音波、血糖血壓器助苗栗偏鄉醫療

國際扶輪3461地區台中中興扶輪社在社長駱銘堃號召下，與菲律賓Quirino Manila Central扶輪社攜手推動公益計畫，今天捐贈總價180萬的手持式超音波儀器3組及攜帶式血壓血糖機210台給苗栗縣政府，盼改善偏鄉醫療設備，同時讓公衛護理師在家庭訪視、社區健康服務時使用，捐贈儀式上午在縣府舉辦，現場用平板就可操作超音波檢測，將原本在醫院才能操作的儀器變身為可攜式的輕便裝備。

台中中興扶輪社長駱銘堃表示，他是通霄白沙屯人，這次國際扶輪社的全球獎助金專案「GG2683124苗栗縣偏鄉療檢測能力提升與社區慢性病預防永續計畫」捐贈新型手持式超音波儀器及攜帶式血壓血糖機，希望協助苗栗縣泰安鄉衛生所巡迴醫療及提供18鄉鎮市衛生所公衛護理師在家訪及社區健康服務時使用。

衛生局長楊文志指出，賴總統提出「健康888健康政策」，盼透過在地化、可近性的健康檢測資源，扶輪社捐贈新式儀器讓縣內居民能更便利掌握血壓與血糖等重要健康指標，及早發現潛在健康風險，有助於苗栗打造更具韌性的社區健康照護網絡。

苗栗縣長鍾東錦也曾擔任過扶輪社社長，他表示多年來讓他印象最深的就是當年蔣經國總統貴為國家元首，但仍深受糖尿病之苦，遑論一般平民家庭，他認識的一些企業主、好友，有的很年輕就中風，血糖、血壓是大家必須正視的健康問題。現在醫療科技不斷進步，希望扶輪社捐贈的這批可攜式儀器，未來能普遍到在家中就可使用，讓每個人都能輕鬆掌握自身的健康指標。

衛生局指出，透過攜帶式血壓血糖機的二合一設備及手持式超音波，未來公衛護理師可更有效率地進行健康篩查與評估，鎖定高風險族群加強衛教與追蹤，必要時提供就醫及轉介建議，協助預防高血壓、糖尿病等慢性病問題，進一步降低疾病惡化與併發症風險，落實「預防勝於治療」的公共衛生精神。