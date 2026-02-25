桃園經發局公文外流惹議 民眾質疑放水幫違規攤商掩護

桃園南門市場去年大火後整建修復，經發局明定攤位不得轉租或分租，並發文請桃園區公所稽查，但公文外流，引發「假稽查、真放水」疑慮。經發局表示，公文是請區公所不定期稽查，未指明或透露時間，內容並無不妥。

臉書今天流傳一張桃園市經發局發給桃園區公所的公文照片，描述機密程度欄位空白，內容則寫道「申請人經核准使用公有市場攤（鋪）位後，應自行經營，不得轉租或分租，非滿二年不得轉讓」，違者由公所終止契約及辦理收回攤（鋪）位；照片流出後，民眾也在網路質疑公文如同告訴轉租人士有人要來查，質疑「假稽查、真放水」。

網友質疑，既然要查違規，應突擊檢查，但市府23日大動作發文給公所，由公所轉知市場相關人員「將進行連續30日稽查」，質疑「事先預告」根本是給人頭戶時間，擺明是在幫違規者打掩護，規避監督。

經發局表示，網路流傳的公文是經發局提供桃園區公所，請區公所加強宣導要求各攤商要依規定使用及營業，非預告稽查。市場攤商的稽查是例行性業務，行之有年，都是由各區公所進行，而且是不定期稽查，不會預先公告。