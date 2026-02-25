快訊

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局發聲

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

桃園經發局公文外流惹議 民眾質疑放水幫違規攤商掩護

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園南門市場去年大火，修復重建後，市府經發局委由區公所稽查轉租、分租情形，近日因公文外流惹議。本報資料照片
桃園南門市場去年大火，修復重建後，市府經發局委由區公所稽查轉租、分租情形，近日因公文外流惹議。本報資料照片

桃園南門市場去年大火後整建修復，經發局明定攤位不得轉租或分租，並發文請桃園區公所稽查，但公文外流，引發「假稽查、真放水」疑慮。經發局表示，公文是請區公所不定期稽查，未指明或透露時間，內容並無不妥。

臉書今天流傳一張桃園市經發局發給桃園區公所的公文照片，描述機密程度欄位空白，內容則寫道「申請人經核准使用公有市場攤（鋪）位後，應自行經營，不得轉租或分租，非滿二年不得轉讓」，違者由公所終止契約及辦理收回攤（鋪）位；照片流出後，民眾也在網路質疑公文如同告訴轉租人士有人要來查，質疑「假稽查、真放水」。

網友質疑，既然要查違規，應突擊檢查，但市府23日大動作發文給公所，由公所轉知市場相關人員「將進行連續30日稽查」，質疑「事先預告」根本是給人頭戶時間，擺明是在幫違規者打掩護，規避監督。

經發局表示，網路流傳的公文是經發局提供桃園區公所，請區公所加強宣導要求各攤商要依規定使用及營業，非預告稽查。市場攤商的稽查是例行性業務，行之有年，都是由各區公所進行，而且是不定期稽查，不會預先公告。

桃園 攤商 機密

延伸閱讀

開學群聚腸病毒風險升 桃園單周242人次急診

桃園魯冰花季明登場 美食、好茶飽覽客庄浪漫黃金花海

影／桃園騎士「切西瓜」搶快左轉擊落直行車 2車3人慘摔

桃園某知名賣場遭離職員工指控 水果發霉竟擦掉後重新上架賣

相關新聞

桃園經發局公文外流惹議 民眾質疑放水幫違規攤商掩護

桃園南門市場去年大火後整建修復，經發局明定攤位不得轉租或分租，並發文請桃園區公所稽查，但公文外流，引發「假稽查、真放水」...

桃園魯冰花季明登場 美食、好茶飽覽客庄浪漫黃金花海

桃園魯冰花季明日（26）起至3月8日在龍潭區大北坑登場，除了大北坑休區主展場，客家事務局也在台灣客家茶文化館規畫花區，合...

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，15尾祥龍在煙霧中翻騰，彷彿傳說中的神龍，民眾黨創黨主席柯文哲體驗到一年比一年盛大的震撼...

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

新竹公園迎來110周年，園內超過800株櫻花目前已陸續盛開，包含河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，交織成粉嫩花海...

竹市府提前啟動公墓除草作業 贈小盆栽鼓勵分流掃墓

4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環...

竹市婦女節活動3月8日登場 首推「女路」走讀行程

國際婦女節將至，新竹市政府將於3月8日11時至17時在新竹228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」115年婦女節慶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。