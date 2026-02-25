桃園魯冰花季明登場 美食、好茶飽覽客庄浪漫黃金花海

桃園魯冰花季明日（26）起至3月8日在龍潭區大北坑登場，除了大北坑休區主展場，客家事務局也在台灣客家茶文化館規畫花區，合計面積12公頃全台之最；另首次結合龍潭大池燈會，打造這周連假白天賞花、夜晚賞燈的全日旅遊。

農業局表示，龍潭是全台最早種植魯冰花的地區，花季約可維持2至3周，今年協辦花季活動在大北坑休區輔導種植7公頃魯冰花，包含遊客服務中心周邊3公頃，及三水茗園、江申步道周邊4公頃。由於魯冰花開花期天候良好光線充足，目前遊客中心周邊開花約4成，三水茗園、江申步道周邊花況約開8成，花期預計可持續至3月8日，民眾能欣賞浪漫黃金花海。

農業局長陳冠義表示，龍潭區大北坑休閒農業區也是農村再生社區，2021年獲全國金牌農村銅牌殊榮，從茶產業延伸「茶人、茶道及茶饗宴」為最大特色。魯冰花在龍潭大北坑綻放，結合在地百年江家古厝客庄傳統建築，可以俯看茶園美景的古道與奉茶亭，讓遊客深度感受慢活、慢食、慢遊「三慢」，與五感體驗的客家茶庄農村。