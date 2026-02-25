快訊

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮完成點睛，15尾祥龍彷彿神龍。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮完成點睛，15尾祥龍彷彿神龍。記者范榮達／攝影

苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，15尾祥龍在煙霧中翻騰，彷彿傳說中的神龍，民眾黨創黨主席柯文哲體驗到一年比一年盛大的震撼，認為𪹚龍在在地及客家元素，傳承有機會向國際發光。

苗栗𪹚龍邁入第28年，重頭戲大年初九天公生「祥龍點睛」、「神龍祈福」，及「貓裏客家龍競技」，今天上午在玉清宮廣場登場，天公作美吸引大批民眾觀賞年度盛事，客委會主任秘書吳克能、立委陳超明、邱鎮軍，及縣長鍾東錦及縣議會副議長張淑芬等人都到場。

今年15尾祥龍參與點睛，其中，舞空術龍隊粉紅色9節花瓣龍身格外吸睛，製龍師傅陳慧芩說，舞龍常給人威嚴的刻板印象，因此特別手作強調可愛、和善，尤其光線空透龍身的光影更有意境，特別取名「LUNA」，取月神之意，讓小朋友也可以親近推廣龍的文化。

祥龍點睛依古禮，苗栗市長余文忠向玉清宮眾神上奏表章，隨後由科儀老師「取紅」儀式，將米酒、硃砂與白鳳血調和，依序為祥龍點睛開光，自龍睛至龍身、龍尾逐一完成，最後掛紅、插金花，頓時有如神龍附體，15尾祥龍搭配煙霧特效宛如騰雲駕霧，場面震撼全場。

15尾祥龍排列成祈福龍陣，開放民眾穿越「龍門陣」沾染龍氣，祈求新年「旺來平安」，主辦單位並準備限量紀念抱枕致贈民眾，象徵福氣隨行、平安吉祥，緊接登場的競技，9尾祥龍同場較勁。

吳克能、鍾東錦及余文忠都肯定𪹚龍是客家文化資產，柯文哲受邀點睛官，第三度參與𪹚龍，柯文哲說，先在地化，才能國際化，尤其是𪹚龍有客家元素，一年比一年盛大，傳承持續辦理，有機會向國際發光。

苗栗𪹚龍今天起連續5天規畫系列活動，其中，2月27日、28日下午3點至晚上11點在苗栗火車站東站，及高鐵苗栗站8號月台安排接駁車，更多活動資訊可以上臉書「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。

舞空術龍隊「LUNA」，粉紅色9節花瓣龍身吸睛。記者范榮達／攝影
舞空術龍隊「LUNA」，粉紅色9節花瓣龍身吸睛。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮完成點睛，15尾祥龍彷彿神龍。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮完成點睛，15尾祥龍彷彿神龍。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，縣長鍾東錦、民眾黨黨主席柯文哲等人受鄉邀點睛官。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，縣長鍾東錦、民眾黨黨主席柯文哲等人受鄉邀點睛官。記者范榮達／攝影

客家文化 柯文哲 鍾東錦

相關新聞

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，15尾祥龍在煙霧中翻騰，彷彿傳說中的神龍，民眾黨創黨主席柯文哲體驗到一年比一年盛大的震撼...

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

新竹公園迎來110周年，園內超過800株櫻花目前已陸續盛開，包含河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，交織成粉嫩花海...

竹市府提前啟動公墓除草作業 贈小盆栽鼓勵分流掃墓

4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環...

竹市婦女節活動3月8日登場 首推「女路」走讀行程

國際婦女節將至，新竹市政府將於3月8日11時至17時在新竹228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」115年婦女節慶...

苗80+免健保費 竹放寬假牙補助

竹苗老人福利升級，苗栗縣因去年加徵印花稅三點八五億元有成，縣長鍾東錦昨拍板，挹注八十歲以上長者免繳健保費，從今年七月持續...

科技飛馬+傳統花燈 桃園燈會今晚點亮

桃園燈會今天起至三月八日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸與三民運動公園登場，昨晚試燈，今晚七時將正式開幕。今年桃園燈會不僅有...

