苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

苗栗𪹚龍今天在苗栗玉清宮點睛，15尾祥龍在煙霧中翻騰，彷彿傳說中的神龍，民眾黨創黨主席柯文哲體驗到一年比一年盛大的震撼，認為𪹚龍在在地及客家元素，傳承有機會向國際發光。

苗栗𪹚龍邁入第28年，重頭戲大年初九天公生「祥龍點睛」、「神龍祈福」，及「貓裏客家龍競技」，今天上午在玉清宮廣場登場，天公作美吸引大批民眾觀賞年度盛事，客委會主任秘書吳克能、立委陳超明、邱鎮軍，及縣長鍾東錦及縣議會副議長張淑芬等人都到場。

今年15尾祥龍參與點睛，其中，舞空術龍隊粉紅色9節花瓣龍身格外吸睛，製龍師傅陳慧芩說，舞龍常給人威嚴的刻板印象，因此特別手作強調可愛、和善，尤其光線空透龍身的光影更有意境，特別取名「LUNA」，取月神之意，讓小朋友也可以親近推廣龍的文化。

祥龍點睛依古禮，苗栗市長余文忠向玉清宮眾神上奏表章，隨後由科儀老師「取紅」儀式，將米酒、硃砂與白鳳血調和，依序為祥龍點睛開光，自龍睛至龍身、龍尾逐一完成，最後掛紅、插金花，頓時有如神龍附體，15尾祥龍搭配煙霧特效宛如騰雲駕霧，場面震撼全場。

15尾祥龍排列成祈福龍陣，開放民眾穿越「龍門陣」沾染龍氣，祈求新年「旺來平安」，主辦單位並準備限量紀念抱枕致贈民眾，象徵福氣隨行、平安吉祥，緊接登場的競技，9尾祥龍同場較勁。

吳克能、鍾東錦及余文忠都肯定𪹚龍是客家文化資產，柯文哲受邀點睛官，第三度參與𪹚龍，柯文哲說，先在地化，才能國際化，尤其是𪹚龍有客家元素，一年比一年盛大，傳承持續辦理，有機會向國際發光。