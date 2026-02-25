一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹公園迎來110周年，園內超過800株櫻花目前已陸續盛開，包含河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，交織成粉嫩花海。記者黃羿馨／攝影
新竹公園迎來110周年，園內超過800株櫻花目前已陸續盛開，包含河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，交織成粉嫩花海。園區充滿異國風情，彷彿「一秒飛出國」置身日本。市府也特別研發限定香氛，且首度點亮汀甫圳櫻花小徑夜櫻。

新竹市長高虹安表示，為慶祝110周年，市府特別規畫「雙周末」系列活動，將於2月27日至3月1日，以及3月7日至3月8日登場，包含賞櫻市集、和風文化體驗及藝文表演，現場每日匯集30攤在地美食與特色品牌的假日賞櫻市集，並安排藝文表演、魔術、氣球互動節目，更邀請來自北海道的日本歌手熱田友香獻唱。

為了豐富賞花體驗，市府特別研發「新竹公園110周年限定香氛」，將櫻花氣息融入其中。針對親子家庭，園區同步推出浴衣體驗、茶道文化展示及摺紙DIY。此外，今年首度點亮汀甫圳櫻花小徑夜櫻，透過光環境優化設計，讓粉嫩櫻花在夜色中展現不同於白天的靜謐美感，延長民眾賞花時段。

緊接著3月22日，賞花活動將移師十八尖山舉行健走活動，並與農業部林業及自然保育署新竹分署合作推動植樹月贈苗。新竹公園鄰近火車站與轉運站，建議民眾多利用大眾運輸工具，或搭乘免費假日觀光巴士「舊城巡禮線」直達園區感受浪漫春日。

櫻花 賞花

