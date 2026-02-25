快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府提前啟動公墓除草作業，贈小盆栽鼓勵分流掃墓。圖／新竹市府提供
4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環境整備。此外，為鼓勵民眾提早掃墓祭祖，避開擁擠人群不塞車，市府今宣布，將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，預計發送1300株小盆栽以紓解人車潮，確保交通順暢與祭祀安全。

市長高虹安表示，市府提前完成墓區除草整備，改善雜草叢生影響視線及行走安全的情形，希望讓市民在良好的環境中安心祭祀。

民政處長施淑婷表示，因應客家族群過年後即開始掃墓的習俗，殯葬管理所自1月中旬起，針對使用中的第4、8、11、12、13等5座公墓全面進行割草作業。今年除要求施工品質外，也特別加派人力支援，已於2月底前全面完工，提供整潔、安全的祭祀環境，讓提早掃墓的市民更加便利安心。

殯葬管理所表示，為配合植樹節並鼓勵分流掃墓，市府將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日8時30分起在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，每人限領1株，邀請市民朋友提前祭祀、綠意傳情。期盼透過分流措施與環境永續理念推廣，引導市民提前規畫祭祀行程。

殯葬管理所提醒，今年大坪頂永生園清明祭祀期間交通管制及免費接駁措施自2月27日起實施至4月5日止。期間每周六、日及國定連假提供接駁服務，每日上午7時至14時（4月5日清明節當日延長至17時），每15分鐘1班，於三姓橋車站、三姓橋路及大坪頂設置接駁點。歡迎市民多加利用免費接駁車或提早安排祭祀時間。

竹市府提前啟動公墓除草作業，贈小盆栽鼓勵分流掃墓。圖／新竹市府提供
相關新聞

苗栗桐花婚禮單身聯誼3月報名 老公口誤「下屆還要參加」惹哄堂笑

苗栗縣獨有的「桐花婚禮」已邁入第21年，今年4月26日將在三義鄉西湖渡假村登場，3月2日上午10點開放網路報名，徵求36...

北桃園五區3月9日大停水21小時 影響戶數近19萬

台灣自來水公司二區處為辦理大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程，另配合辦理近期2項相關工程，3月9日上午8時起將停水21小時...

苗80+免健保費 竹放寬假牙補助

竹苗老人福利升級，苗栗縣因去年加徵印花稅三點八五億元有成，縣長鍾東錦昨拍板，挹注八十歲以上長者免繳健保費，從今年七月持續...

科技飛馬+傳統花燈 桃園燈會今晚點亮

桃園燈會今天起至三月八日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸與三民運動公園登場，昨晚試燈，今晚七時將正式開幕。今年桃園燈會不僅有...

竹市婦女節活動3月8日登場 首推「女路」走讀行程

國際婦女節將至，新竹市政府將於3月8日11時至17時在新竹228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」115年婦女節慶...

桃園經發局前科長涉貪起訴 市府先行停職追查其他案件是否涉弊

桃園市經發局施姓前科長涉嫌收受業者200萬元賄賂，護航擴建工廠計畫過關，今被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。消息傳回市府，...

