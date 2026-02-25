竹市府提前啟動公墓除草作業 贈小盆栽鼓勵分流掃墓
4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環境整備。此外，為鼓勵民眾提早掃墓祭祖，避開擁擠人群不塞車，市府今宣布，將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，預計發送1300株小盆栽以紓解人車潮，確保交通順暢與祭祀安全。
市長高虹安表示，市府提前完成墓區除草整備，改善雜草叢生影響視線及行走安全的情形，希望讓市民在良好的環境中安心祭祀。
民政處長施淑婷表示，因應客家族群過年後即開始掃墓的習俗，殯葬管理所自1月中旬起，針對使用中的第4、8、11、12、13等5座公墓全面進行割草作業。今年除要求施工品質外，也特別加派人力支援，已於2月底前全面完工，提供整潔、安全的祭祀環境，讓提早掃墓的市民更加便利安心。
殯葬管理所表示，為配合植樹節並鼓勵分流掃墓，市府將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日8時30分起在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，每人限領1株，邀請市民朋友提前祭祀、綠意傳情。期盼透過分流措施與環境永續理念推廣，引導市民提前規畫祭祀行程。
殯葬管理所提醒，今年大坪頂永生園清明祭祀期間交通管制及免費接駁措施自2月27日起實施至4月5日止。期間每周六、日及國定連假提供接駁服務，每日上午7時至14時（4月5日清明節當日延長至17時），每15分鐘1班，於三姓橋車站、三姓橋路及大坪頂設置接駁點。歡迎市民多加利用免費接駁車或提早安排祭祀時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。