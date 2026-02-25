竹市府提前啟動公墓除草作業 贈小盆栽鼓勵分流掃墓

4月5日是清明節，為減輕掃墓除草負擔並防範火災意外，新竹市政府自1月中旬起即啟動全市5座使用中公墓的割草作業，提前完成環境整備。此外，為鼓勵民眾提早掃墓祭祖，避開擁擠人群不塞車，市府今宣布，將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，預計發送1300株小盆栽以紓解人車潮，確保交通順暢與祭祀安全。

市長高虹安表示，市府提前完成墓區除草整備，改善雜草叢生影響視線及行走安全的情形，希望讓市民在良好的環境中安心祭祀。

民政處長施淑婷表示，因應客家族群過年後即開始掃墓的習俗，殯葬管理所自1月中旬起，針對使用中的第4、8、11、12、13等5座公墓全面進行割草作業。今年除要求施工品質外，也特別加派人力支援，已於2月底前全面完工，提供整潔、安全的祭祀環境，讓提早掃墓的市民更加便利安心。

殯葬管理所表示，為配合植樹節並鼓勵分流掃墓，市府將於2月27日、28日、3月1日及3月7日、8日共5日8時30分起在大坪頂辦理掃墓贈植栽活動，每人限領1株，邀請市民朋友提前祭祀、綠意傳情。期盼透過分流措施與環境永續理念推廣，引導市民提前規畫祭祀行程。