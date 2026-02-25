快訊

竹市婦女節活動3月8日登場 首推「女路」走讀行程

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安指出，婦女節當天市府將首度推出「女路」走讀行程，以性別視角重新詮釋竹市的地景，串聯市場、信仰、商業與文化等場域，融入在地女性生命故事與女力貢獻。圖／新竹市府提供
國際婦女節將至，新竹市政府將於3月8日11時至17時在新竹228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」115年婦女節慶祝活動，當天將結合姊妹市集、舞台表演、療癒體驗活動及首度推出的「女路」走讀行程，邀請民眾攜家帶眷一同參與，共度溫馨愉快的婦女節時光。

市長高虹安表示，她上任以來持續推動多項婦女友善政策，讓女性在不同人生階段都能獲得實質支持，包括推動「凍卵補助」、「中醫助孕調理」、「婚後孕前健檢補助」、放寬「好孕專車」乘車限制、加碼生育津貼、托育補助及育兒津貼，以及建置「月嫂媒合服務平台」等措施，期盼讓婦女從備孕、生產到育兒，均能獲得支持與陪伴。

高虹安指出，婦女節當天市府將首度推出「女路」走讀行程，以性別視角重新詮釋竹市的地景，串聯市場、信仰、商業與文化等場域，融入在地女性生命故事與女力貢獻，讓女性在城市記憶中的角色與價值被看見，邀請市民一起來探索體驗。

社會處長黃佳婷表示，今年婦女節以「綻放她力量－共創性平未來」為主題，期望呈現以女性為主軸的多元慶祝活動，現場特別邀請女性創業品牌、文創手作及輕食市集進駐，並規劃「美感教室」、「療癒紓壓」及「手作體驗」等免費體驗活動，讓女性在參與活動的同時，也能好好照顧自己、放鬆身心。

社會處說明，3月8日「女路走讀活動」及「體驗活動」，將於2月26日20時開放線上報名，名額有限，額滿為止，有興趣的民眾踴躍參加。女路走讀活動報名網址、體驗活動報名網址，詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁

高虹安指出，婦女節當天市府將首度推出「女路」走讀行程，以性別視角重新詮釋竹市的地景，串聯市場、信仰、商業與文化等場域，融入在地女性生命故事與女力貢獻。圖／新竹市府提供
婦女節 新竹 育兒津貼

