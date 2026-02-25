聽新聞
苗80+免健保費 竹放寬假牙補助

聯合報／ 記者范榮達王駿杰／連線報導

竹苗老人福利升級，苗栗縣因去年加徵印花稅三點八五億元有成，縣長鍾東錦昨拍板，挹注八十歲以上長者免繳健保費，從今年七月持續至明年底；新竹市長高虹安也宣布今年放寬長者全口活動假牙補助條件，今年元月前設籍長者可受惠，補助最高六萬元。

苗栗縣稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌去年查到台灣電力公司通霄電廠第二期更新改建計畫相關採購案，及中油永安至通霄第二條海底輸氣管統包工程，工程所在地都在苗栗。兩人爭取台電、中油將印花稅繳在苗栗，成功為縣庫進帳三點八五億元，兩人各記一大功，也獲公開表揚。

「三點八億元對苗栗很重要！」鍾東錦說，六都及多個縣市紛紛推出老人免繳健保費政策，苗栗財源較為吃緊，加徵印花稅設算剛好足夠從今年七月至明年底，幫苗栗八十歲以上長者繳健保費。約二點五萬人受惠，每月補助八二六元健保費，縣府將建置系統直接扣繳，省下匯款或發現金手續。

另，新竹市政府持續推動「長者全口活動假牙補助」計畫，設籍條件原本為二○二三年元旦前設籍竹市者，放寬為今年元旦前設籍者；經專業評估，上下顎自然牙齒不足六顆（含）以下且符合資格者，每人最高可獲得六萬元補助，市府盼更多長者能安心重建口腔，提升飲食、健康與生活品質。

高虹安說，感謝新竹市牙醫師公會團隊長期全力協助「長者全口活動假牙補助」政策，計畫十年來協助三七二七名長者完成全口活動假牙裝置。長者也可使用免費口腔篩檢服務，可洽衛生局諮詢。

