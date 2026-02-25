科技飛馬+傳統花燈 桃園燈會今晚點亮

桃園燈會今天起至三月八日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸與三民運動公園登場，昨晚試燈，今晚七時將正式開幕。今年桃園燈會不僅有全台首座機械動態飛馬主燈，為傳承花燈文化，半數以上燈組都採用傳統技法製作，創新求變之餘也要延續節慶傳統與世代記憶。

桃園燈會為期十二天，會場打造「未來光域」、「森韻流域」與「dtto friends樂園」。位於虎頭山創新園區的「未來光域」，打造一座高十三公尺、展翼十八公尺的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」，結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢，還有多樣科技互動的趣味裝置。

桃園市觀光旅遊局也特別介紹，今年桃園燈會五成以上燈組採用傳統花燈，是策展人劉治良和工藝師賴仕政率領團隊打造，兩人構想可說是在科技浪潮中守住文化根基。

劉治良說，充氣燈膜優勢在製作快速、成本較低、可模組化生產，但細節精緻度與結構深度較受限；傳統工藝每一座花燈都是客製化藝術品。傳統花燈的價值不僅在形式，而是技藝本身，鐵線起骨、紗布繃布、手工上色到結構比例反覆修正，這是一門需要時間淬鍊的工藝語言。

「元宵節承載著節慶傳統與世代記憶，而傳統花燈正是這份記憶最扎實的載體。」劉治良說，在追求視覺刺激的時代，團隊選擇慢工出細活，製作人氣ＩＰ角色花燈時，以鐵線結構重構輪廓、以繃布轉譯平面圖稿，嚴謹創作並非單純「放大ＩＰ」，而是要讓ＩＰ真正走進燈會文化脈絡之中。