桃園農改場3款水稻品種 節水減碳省工各具特色

桃園區農業改良場因應暖化及降雨不均趨勢，育成水稻品種「桃園5號」、「桃園6號」及「桃園7號」，分別具節水、減碳、省工特性，提供農民更具韌性、永續與安心栽培的新選擇。

桃園農改場今天在農業部舉行記者會，介紹被喻為水稻三劍客的3款水稻品種。

桃園農改場表示，氣候變遷帶來極端天氣事件頻傳，如乾旱、高溫及降雨不均，都衝擊農業生產，高溫導致稻米生產較高的心腹白米粒，缺水不只農田缺乏灌溉用水，甚至發生春耕時期無法進水整地。

桃園農改場於108年育成水稻「桃園5號」，最大特色為白米外觀的心、腹、背白比例不受穀粒充實期高溫影響而增加，白粉質率低於10%，符合CNS一等米標準，且可較一般中晚熟品種提早7至10日收穫，有效縮短生育期。

桃園農改場介紹，「桃園5號」透過延後至4月上旬插秧，每公頃可調節2至3月尖峰用水量近3000立方公尺，推廣於鄰海鄉鎮區或水利灌溉末端常缺水農地，可分散紓緩2月春耕整地時各地爭搶灌溉水的壓力。自109年起陸續在水資源競用區推廣，目前已累計種植面積超過50公頃。

另外，近年減碳及循環永續的概念興起，桃園農改場為擴大推廣有機、友善的栽培模式，於110年育成水稻「桃園6號」，為台灣首支專為有機及友善栽培所選育出的水稻品種，兼具有機友善栽培與碳排放減量雙贏。

桃園農改場指出，「桃園6號」對多種病蟲危害均有相當的抵抗性，栽培期間除不需使用農藥，也可減少20%的北部氮肥推薦用量，並維持產量穩定。

桃園農改場實地試種顯示，有機栽培下「桃園6號」乾穀產量每公頃可達4888公斤，高於同期稻作「桃園3號」每公頃產量4200公斤，同時「桃園6號」還可減少20%氮肥施用，每公頃可減少43.2公斤二氧化碳當量排放，若再計入減少農藥施用，總計每公頃可減少約1公噸的二氧化碳當量排放。

桃園農改場統計，114年已在新竹縣湖口鄉推廣「桃園6號」種植逾100公頃。

桃園農改場表示，先前育成的優質香米「桃園3號」是台灣稻米品質競賽常勝軍，但近年氣候劇烈變動，局部地區易發生稻熱病危害，除了造成產量不穩定外，栽培農民在管理上需耗費更多人力，桃園農改場精準導入抗稻熱病基因至「桃園3號」中，並於112年完成命名「桃園7號」。

桃園農改場表示，「桃園7號」保留原親本穀粒大、米飯具香氣等優良特性，且在不噴灑稻熱病相關藥劑的情況下，仍顯示對葉稻熱病與穗稻熱病具極佳抗性，平均產量相較「桃園3號」可高出約1至2成，同時每公頃可節省新台幣5000元至1萬5000元的勞力及藥劑支出，並有效減少環境污染與病原菌抗藥性，有助提升食米安全。

桃園農改場統計，114年「桃園7號」已在北部多個稻作產區進行試種，面積合計達到100公頃。