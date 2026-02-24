快訊

北桃園五區3月9日大停水21小時 影響戶數近19萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園3月9日配合台水工程施作，近19萬戶將停水超過10小時（示意圖）。本報資料照片
桃園3月9日配合台水工程施作，近19萬戶將停水超過10小時（示意圖）。本報資料照片

台灣自來水公司二區處為辦理大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程，另配合辦理近期2項相關工程，3月9日上午8時起將停水21小時，影響範圍含括桃園5個行政區，受影響家戶約18.9萬戶，市府經發局提醒民眾提早備水。

台水公司說明，本次工程主要辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，另配合新北市政府水利局及林口區公所辦理「林口區文化一路橫越箱涵管線改善工程」，以及「大湳廠三期龜山系統管線銜接工程」，為避免重複停水，所以3項工程合併施作。

經發局長張誠表示，此次停水範圍甚廣，副市長王明鉅在審查會議要求台水詳細列出工程施作程序、內容及所需時間，同時檢附復水程序準則，讓市府充分掌握進度。另外，市府也要求台水設置27處飲用水供水站，方便民眾就近取水，站點將於停水前一周公布。

桃園市3月9日停水範圍如下：

●停水區域

桃園區/中德里、南門里、玉山里、泰山里、長德里、慈文里、寶山里、 寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、 信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里、福林里。

蘆竹區/瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街。

龜山區/龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、 長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、 大華里、文青里(A7合宜宅、體育大學、長庚大學)。 福源里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、 中興里、舊路里、楓福里、精忠里。

八德區/陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、 大慶里、廣隆里、大勇里、大榮里、大義里。

大園區/三石里、大海里、竹圍里、菓林里。

●降壓區域

桃園區/中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、 中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、豐林里、大林里、 文中里、文化里、文昌里、文明里、東埔里、武陵里、民生里、永安里、 永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里、大樹里。

桃園3月9日配合台水工程施作，近19萬戶將停水超過10小時。圖／桃園市經濟發展提供
桃園3月9日配合台水工程施作，近19萬戶將停水超過10小時。圖／桃園市經濟發展提供

停水 桃園 水公司 水利局

