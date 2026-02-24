竹縣機車駕訓補助3月3日再開放600名 最高補助2700元

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府配合新竹區監理所連6年推動機車考照的駕訓疊加補助，更獲得企業和宗教團體支持，從3月3日起，提供600個名額，提高到每人可補助2700元。示意圖。聯合報系資料照
新竹縣政府配合新竹區監理所連6年推動機車考照的駕訓疊加補助，更獲得企業和宗教團體支持，從3月3日起，提供600個名額，提高到每人可補助2700元，名額有限，歡迎竹縣民眾或縣內就學的學子們爭取。

縣府交通處長姜禮仙今天在縣府主管會報中指出，新竹縣政府自2021年起持續補助新竹區監理所推動「機車考照駕訓補助」計畫，今年再度延續辦理，補助期間回溯自2026年1月1日起至11月30日止，凡設籍新竹縣民或於新竹縣就讀的學生，參加機車考照駕訓課程，縣府將加碼補助400元，預計嘉惠750人，鼓勵民眾在取得駕照前先接受專業訓練，強化道路安全觀念。

縣府統計，2021年至2025年間已補助1460人完成機車駕訓。以去年度數據分析，新竹縣接受機車駕訓者相較未受訓者，違規率降低60.7%、肇事率降低51.9%，顯示透過專業教學與實地演練，可有效減少交通違規並降低事故風險，政策成效明顯。

今年補助除縣府加碼400元外，中央原有補助1300元也持續實施。另有企業與宗教團體響應支持，包含新竹物流、福雄工程、竹北天后宮各自捐款再加碼協辦，鼓勵青年學子與尚未考取駕照的民眾，把握名額先行參加駕訓課程，建立正確、安全的騎乘習慣。

姜禮仙說明，今年補助將分2階段辦理。第一階段自今年1月1日起，提供150名額，可申請交通部1300元與縣府400元補助，目前已經額滿；第二階段自3月3日起，再提供600名額，除中央1300元與縣府400元外，另加上企業與宗教團體補助1000元。依目前新竹縣機車駕訓班費用約3700元（不含行政費）計算，民眾最高可節省2700元，經濟實惠，名額有限，歡迎縣民或在縣內就學的學子們爭取。

