苗栗桐花婚禮單身聯誼3月報名 老公口誤「下屆還要參加」惹哄堂笑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為今年桐花婚禮新人精心準備「幸福六禮」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為今年桐花婚禮新人精心準備「幸福六禮」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣獨有的「桐花婚禮」已邁入第21年，今年4月26日將在三義鄉西湖渡假村登場，3月2日上午10點開放網路報名，徵求36對佳偶在浪漫桐花美景中締結良緣，留下永恆回憶；為了鼓勵年輕一代敢戀、敢生，縣府也徵求20對男女參加未婚聯誼，盼當月老牽紅線。

縣府上午舉辦桐花婚禮、單身聯誼啟動儀式，每年桐花婚禮一開放報名，36對名額幾乎就被秒殺，縣府歡迎各地及苗栗的新人踴躍報名參加。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，過去20年桐花婚禮已有1430對佳偶參加，在落花如雪的美景下完成終身大事。今年縣府為桐花婚禮新人精心準備「幸福六禮」，包括「桐心永契」新婚對戒、「桐囍成雙」喜餅禮盒、「幸福大桐」新婚電鍋、「永結桐心」金牌啤酒與婚嫁囍米、「絲守一桐」手工蠶絲被、「桐心協力」幸福假期西湖渡假村平日雙人住宿券（含Rail Bike 套票），價值高達2萬4513元，諧音象徵「你是我一生」，祝新人在桐花紛飛的浪漫樹下、在親友溫柔的見證中牽起彼此的手，許下相守一生的承諾，並留下專屬兩人的永恆篇章。

上午啟動儀式並請來6對曾參加桐花婚禮的佳偶，帶著心愛的兒女「回娘家」，分享組成家庭的喜悅，並感謝縣府用心籌辦桐花婚禮，有人還口誤說下屆還想參加，逗得全場一片笑聲，也有老公分享和樂家庭的秘訣在於「安太座」，還有一對佳偶當初是因參加縣內單身聯誼而結識，還獲得西湖渡假村終身免費入園的大禮，夫婦兩人經常帶孩子入園。

縣府表示，今年桐花婚禮以客家精神為底蘊，注入創新元素，邀大家一同參與，迎向嶄新的幸福未來，2026苗栗客家桐花婚禮3月2日上午10點起至3月20日開放網路報名，限量36對新人，其中苗栗組20對、全國組16對，額滿為止；苗栗單身聯誼活動小旅行同步受理報名，限額40人，男、女各20人，有意參與的單身朋友請及早報名，為自己創造一場浪漫相遇的可能；活動詳情可至FB粉專「2026苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」查詢或電洽活動小組0980-891314。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

縣府請來6對曾參加桐花婚禮的佳偶，帶著心愛的兒女「回娘家」，分享組成家庭的喜悅和夫妻相處之道。記者胡蓬生／攝影
縣府請來6對曾參加桐花婚禮的佳偶，帶著心愛的兒女「回娘家」，分享組成家庭的喜悅和夫妻相處之道。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花婚禮、單身聯誼啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花婚禮、單身聯誼啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花婚禮、單身聯誼啟動儀式，縣長鍾東錦鼓勵年輕一代要勇敢談戀愛、結婚生子共組美好家庭，感受親子間的溫暖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花婚禮、單身聯誼啟動儀式，縣長鍾東錦鼓勵年輕一代要勇敢談戀愛、結婚生子共組美好家庭，感受親子間的溫暖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局長林彥甫說明今年桐花婚禮、單身聯誼活動內容及特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局長林彥甫說明今年桐花婚禮、單身聯誼活動內容及特色。記者胡蓬生／攝影

