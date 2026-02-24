桃園經發局前科長涉貪起訴 市府先行停職追查其他案件是否涉弊

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市經發局施姓前科長涉嫌收受業者賄賂，護航工廠擴建計畫過關，今天被桃園地檢署起訴貪汙罪。本報資料照片
桃園市經發局施姓前科長涉嫌收受業者200萬元賄賂，護航擴建工廠計畫過關，今被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。消息傳回市府，經發局表示考績委員會已在審議施是否先停職，另成立專案小組，清查相關涉案人等經辦案件是否有其他弊端。

經發局表示，施員去年被檢調單位搜索約談時，經發局已將他調離原職，改任幕僚專員，確保他不再接觸或督導任何公權力審查業務。針對檢方偵結起訴，為維護機關廉政形象，經發局今天也召開公務人員考績委員會，依公務人員任用法與考績法審議施員「先行停職」一案，絕不包庇。

經發局也說，對於科室人員涉案，經發局深感遺憾，目前已著手清查涉案人經手過的擴廠案，除了檢視是否有其他弊端，也檢討審查流程控管，防堵人為操弄，捍衛行政公平，未來也將持續配合司法調查。

