國道2號桃園國際路新增中路交流道 「半套」有望變「全套」

桃園市政府規畫在桃園區國際路新增國道2號中路交流道，可行性研究報告前年4月獲行政院核定，但當時只規畫西進西出，挨批「半套」，直至今年新春開工第一天，東進東出的交流道可行性研究終於上網招標。

國道2號可銜接國1、國3南北雙向道路，是桃園人往返雙北及新竹的要道，通勤尖峰車流量大，南桃園交流道與鶯歌交流道上班時段幾乎必塞，周邊平面道路也常因車流回堵壅塞。

桃園市政府2021年提出可行性研究報告，計畫在國2行經桃園區國際路新建交流道，2024年4月9日獲行政院核定後，目前由高公局設計興建，但由於道路用地隨都市計畫變更取得，都市計畫還在內政部都委會審議，通車期程未定。另外，交流道只有西進、西出銜接國道1號，地方批評「半套」，希望也有東進、東出的交流道銜接國道3號。

桃園第二行政園區去年底拍板落腳中路整開區，議員謝美英呼籲市府重視周邊交通問題，盡早規畫，以免新園區一起用就塞車，而市府都發、交通與捷運工程等局處都允諾妥善規劃。

國道2號中路交流道增設南側（東進東出）匝道可行性研究昨天上網招標，標案預算6百萬元，採限制性招標，預計3月6日開標。交通局表示，市府希望整個交流道系統能夠完善，所以辦理東進、東出的可研案，若方案可行，號續會向交通部提出增設申請，再進一步做可行性評估。