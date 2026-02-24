228連續假期交通疏導 台61線竹南、後龍路段依時段封閉6處路口

228連續假期將至，公路局中區養護工程分局苗栗工務段針對轄內台61線（西濱快速道路）交通疏導措施出爐，於竹南、後龍路段將依時段共封閉6處平交路口，以因應3天假期期間湧現的大量返鄉及旅遊車潮，用路人如需穿越台61線封閉路口請提前改道。

另外，2月28日至3月1日，每日中午12點起至晚上9點，高速公路局也將封閉苗栗縣竹南鎮國3西濱交流道北向匝道，如要行駛國道請往北直行台61線至香山交流道銜接。

苗栗工務段指出，因應台61線全線通車後連假期間湧現的車潮，為有效疏解台61線車流，將於2月27日至3月1日止共計3天，每日上午10點至晚上9點，依時段封閉台61線94K+200竹南垃圾場路口。

2月28日至3月1日止共計2天，每日中午12點至晚上9點，依時段封閉台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+250復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口及台61線101K+300苗11大山腳路口等5處平交路口。

平交路口封閉措施，現場採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。