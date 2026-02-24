桃園魯冰花季228連假警單向交管 假日公車暢遊3主場

桃園魯冰花季2月26日至3月8日於龍潭區三水里等地登場，警方表示為確保228連假交通順暢，已針對易壅塞路段擬定交通疏導管制，讓民眾能快樂出遊。

龍潭警分局指出，龍潭區有門水庫、小人國及六福村遊樂園等多處知名觀光景點，2月27日至3月1日有三天連續假日，又逢魯冰花季登場，預估會吸引大量遊客，台三線串連新竹觀光車潮，以國道3號高原交流為轉運樞紐，尖峰重點時段會車多壅塞。警方將採單循環管制，請汽機車遵行單向通行，沿途都不提供停車位，車輛限停會場規畫的停車場。

魯冰花季假日有接駁車，可搭公路客運至龍潭運動公園站，或楊梅火車站後站搭接駁車前往大北坑主會場；主會場也可以轉乘接駁車至客家茶文化館、龍潭大池燈會展區。