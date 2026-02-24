快訊

影／苗栗7月起1年半80歲以上老人免繳健保費 靠這2名公務員爭稅3.8億搞定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌去年「加徵」印花稅3.85億元留地方，縣長鍾東錦及稅務局長蔡佳慧今天頒發紅包表揚鼓勵。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌去年「加徵」印花稅3.85億元留地方，縣長鍾東錦及稅務局長蔡佳慧今天頒發紅包表揚鼓勵。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌去年加徵印花稅3.85億元留地方，剛好足夠支付1年半80歲以上老人免繳健保費，縣長鍾東錦今天拍板，今年7月起上路至明年底。

苗栗縣一年印花稅收入約1.9億元，林淑敏、吳英昌上網查公家或公營單位決標公告，過濾工程、勞務及財務項目，期間、承攬地點等，查到去年台灣電力公司通霄電廠第二期更新改建計畫，複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案，及中油永安至通霄第二條海底輸氣管統包工程，工程所在地在苗栗。

稅務局指出，印花稅可以在總公司或工程所在地繳交，台電、中油通常都繳到總公司所在的台北市、高雄市，林淑敏、吳英昌爭取繳苗栗，其中，台電工程3.09億多元，中油工程印花稅7563萬多元，合計3.85億元，林淑敏、吳英昌因此核計各1大功。

「3.8億元對苗栗很重要」！鍾東錦說，6都及多個縣市近來紛紛推出老人免繳健保費政策，苗栗財源較為吃緊，加徵印花稅設算剛好足夠從今年7月至明年底，幫苗栗80歲以上繳健保費，縣府將建置系統，將來直接扣繳，省下匯款或發現金的手續。

鍾東錦表示，他前些日子探望了許多老人家，負擔照顧者多是青壯一代，而80歲以上老人的照護者也已經慢慢步入老年，一方面孝親，一方面可能還要養兒育女，蠟燭兩頭燒，十分艱難，這群人是社會中產階級的主力，加徵的印花稅派上用場，也是投資社會生產力的一種形式。

鍾東錦及稅務局長蔡佳慧今天加碼，頒發林淑敏、吳英昌紅包表揚鼓勵，林淑敏、吳英昌很開心，林淑敏說，雖然錢不是自己的，但能夠爭取3.85億元印花稅留苗栗，對地方有幫助，覺得有成就感。

