竹市5千消費金領取率破8成 新竹通加碼100元申請至2/28

新竹市政府編列逾22.5億預算，發放市民5千振興消費金，受惠人口超過45萬。市府表示，截至年前領取率已超過8成，約有39萬人領取，新竹通APP數位申請進入倒數，將於2月28日截止。市長高虹安提醒，透過新竹通申請額外加碼100元，請市民把握機會。

高虹安表示，這次透過數位應用帶動城市轉型成效斐然，截至2月23日已有18萬人透過新竹通完成申請。此次振興經濟消費金措施旨在活絡地方經濟、帶動消費動能，符合資格的市民朋友請留意相關辦理時程，避免因逾期影響權益；如有逾時未領取或匯款失敗情形，可於3月10日至3月31日止（限工作日上班時間）至戶籍所在地區公所現場領取。

新竹市數位發展處表示，新竹通數位申請管道開放至今，系統穩定運作，根據統計已有超過8成符合資格的市民完成登記，市民朋友在數位登記截止前，可登入APP於「申請紀錄」確認目前狀態；若顯示「匯款失敗」，請檢查銀行帳戶資訊是否正確，並於2月28日截止日前完成更正。

數位發展處強調，新竹通APP是唯一的官方數位登記管道，若有新竹通操作問題，可撥打1999客服專線洽詢或前往竹市各區公所由專人協助。歡迎市民朋友至App商城搜尋「新竹通」APP下載，開啟智慧城市全新數位生活。如有相關問題，可至市府官網「發放消費金專區」查詢，或撥打諮詢專線1999（竹市境內）、03-5285000，以及洽各區公所詢問。