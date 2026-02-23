竹南國中智慧接送區 改善交通奏效

苗栗縣政府規畫智慧家長接送區，竹南國中旁位於延平路段的十六格停車位昨天啟用，上學及放學時段管制臨時停車六分鐘內免費，逾時最高可罰一千兩百元，校方及部分家長觀察認為交通秩序「明顯改善」，有助交通安全。

苗栗縣鄉鎮市路邊停車收費管理權限，今年元旦由縣府收回統一管理，縣府交通工務處及教育處盤點，第一波選列竹南、頭份地區停車需求的十三間學校、一三六格停車位，評估建置智慧家長接送區停車格。竹南國中延平路段十六格昨天率先啟用，縣府後續會再陸續公告實施路段。

交工處指出，建置智慧家長接送區停車格目的，改善學校周邊家長接送上、放學交通秩序，規定上午六時至八時、下午三時至五時期間管制臨時停車，六分鐘內免費；如果超過六分鐘，可依道路交通管理處罰條例開罰六百元至一千兩百元罰鍰，交工處有豎牌告示，提醒民眾注意。

竹南國中延平路智慧家長接送區昨啟用，校方及部分家長都叫好，竹南國中校長郭芳江說，先前延平路停車格，逢竹南鎮公所、縣府交接管理的期間，停車免收費，因此有車輛長期占停，影響家長接送動線，尤其是下雨天，衍生並排停車等亂象。

郭芳江指出，她利用各種管道宣導，昨天新制上路特別觀察「明顯改善」，只有一輛車子可能還不清楚規定，管制時間內久停，但其餘停車格都可以保持一定周轉率，家長接送學生停車方便許多，交通安全也多一分保障。