竹縣團拜 陳見賢、徐欣瑩零互動

今年逢選舉年，不少縣市府昨辦新春團拜都有濃濃選舉味。國民黨爭取新竹縣長提名的立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨同台團拜零互動，但隔空較勁；彰化縣則有立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章同框齊賀新春，三人都盼黨中央盡速提名，以利布局。

新竹縣政府與縣議會昨新春團拜，投入國民黨下屆新竹縣長初選登記的徐欣瑩與陳見賢難得同場，但全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一起打拚縣政」，並提及自己已提出「科技ＡＩ」和「有愛的」的雙ＡＩ政策，期盼未來和縣府人員攜手邁進。

縣府團隊以縣長楊文科為主致詞，陳見賢婉謝致詞，陳會後強調未來將秉持「深耕基礎、厚植未來」信念，以高效執行力，協助地方產業在變動的國際局勢中保持核心競爭力，引領新竹縣邁向科技與民生並進的方向穩健前行。

彰化縣政府昨新春團拜，國民黨擬參選人謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章同台，三人都希望黨中央盡快確定提名。縣長王惠美表示，縣政是一棒接一棒，期盼未來接任者能延續施政步調。

彰化縣府昨新春團拜，國民黨爭取縣長提名的立委謝衣鳯（前排左三）、縣府參議柯呈枋（中排左一）及工策會總幹事洪榮章（後排左三）難得同框。記者林敬家／攝影

對比民進黨早定於一尊，提名立委陳素月上陣。國民黨遲未明朗，藍營幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局添變數。

幕僚指出，謝典霖表態力拚議長連任，但議會席次掌握情況仍待觀察，牽動謝家評估參選縣長的影響；若現在進行初選民調，最後卻未提名支持度最高者，恐影響基層整合與支持度。多重因素交織，推測黨中央短期內仍持續觀察、協調歧見，再拍板。