竹縣團拜 陳見賢、徐欣瑩零互動

聯合報／ 記者郭政芬林敬家／連線報導
新竹縣政府與縣議會昨舉行新春團拜，皆有意爭取國民黨提名參選下屆新竹縣長的立委徐欣瑩（右一）與副縣長陳見賢（左二）同台，兩人全程未互動。記者郭政芬／攝影
今年逢選舉年，不少縣市府昨辦新春團拜都有濃濃選舉味。國民黨爭取新竹縣長提名的立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨同台團拜零互動，但隔空較勁；彰化縣則有立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章同框齊賀新春，三人都盼黨中央盡速提名，以利布局。

新竹縣政府與縣議會昨新春團拜，投入國民黨下屆新竹縣長初選登記的徐欣瑩與陳見賢難得同場，但全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一起打拚縣政」，並提及自己已提出「科技ＡＩ」和「有愛的」的雙ＡＩ政策，期盼未來和縣府人員攜手邁進。

縣府團隊以縣長楊文科為主致詞，陳見賢婉謝致詞，陳會後強調未來將秉持「深耕基礎、厚植未來」信念，以高效執行力，協助地方產業在變動的國際局勢中保持核心競爭力，引領新竹縣邁向科技與民生並進的方向穩健前行。

彰化縣政府昨新春團拜，國民黨擬參選人謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章同台，三人都希望黨中央盡快確定提名。縣長王惠美表示，縣政是一棒接一棒，期盼未來接任者能延續施政步調。

彰化縣府昨新春團拜，國民黨爭取縣長提名的立委謝衣鳯（前排左三）、縣府參議柯呈枋（中排左一）及工策會總幹事洪榮章（後排左三）難得同框。記者林敬家／攝影
對比民進黨早定於一尊，提名立委陳素月上陣。國民黨遲未明朗，藍營幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局添變數。

幕僚指出，謝典霖表態力拚議長連任，但議會席次掌握情況仍待觀察，牽動謝家評估參選縣長的影響；若現在進行初選民調，最後卻未提名支持度最高者，恐影響基層整合與支持度。多重因素交織，推測黨中央短期內仍持續觀察、協調歧見，再拍板。

徐欣瑩 新竹縣選舉 謝衣鳯 國民黨 楊文科

又見天價拖吊 2公里開價5.1萬

日前在雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者被發現轉戰桃園市，前天有電動機車被拖吊短短兩公里路程竟開價五萬一千元，雙方...

竹南國中智慧接送區 改善交通奏效

苗栗縣政府規畫智慧家長接送區，竹南國中旁位於延平路段的十六格停車位昨天啟用，上學及放學時段管制臨時停車六分鐘內免費，逾時...

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、三民運動公園及南崁溪水岸盛大舉行。今年以「飛馬耀桃園」為主題，...

注意了！苗栗竹南國中智慧家長接送區啟用 逾時最高可罰1200

苗栗縣政府規畫智慧家長接送區，首間竹南國中延平路段16格停車位今天啟用，上學及放學時段管制臨時停車6分鐘內免費，逾時最高...

團拜與陳見賢互動冷 徐欣瑩致詞「與大家一起打拚縣政」引關注

新竹縣政府與縣議會今舉行新春團拜，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢同場出席，全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一...

