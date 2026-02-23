快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

桃園燈會25日登場 桃園市府籲善用大眾運輸工具

中央社／ 桃園23日電

桃園市政府交通局今天發布「2026桃園燈會」交通管制及疏運措施，為方便民眾賞燈，市府除提供2條免費接駁專車，也在鄰近YouBike租借場站新設臨時車柱加強調度，歡迎市民朋友多加利用。

交通局下午發布新聞稿表示，從2月25日至3月8日止，「2026桃園燈會」將於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園盛大登場，因應燈會可能湧入的人潮及車流，燈會管制區內禁止車輛進入及停放，周邊將加強拖吊取締。開車民眾建議停放新永和市場停車場；騎機車可至青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車區。

交通局說，燈會展區周邊設有YouBike租借場站，因應燈會需求於「繽紛之丘（青溪二路）」場站新設30柱臨時車柱，並加強展區周邊場站調度，但為維護人潮安全，在虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園及南崁溪自行車道（三元街至成功路三段）等燈區核心範圍內，請改以牽行方式通過、禁止騎乘，共同維護順暢安全的賞燈動線。

為方便民眾賞燈，交通局指出，市府也提供2條免費接駁專車，其中紅線往返「桃園火車站後站至會稽河濱公園」，藍線往返「新永和市場至虎頭山新創園區」，接駁專車將依人潮增班，建議民眾可優先搭乘大眾運輸前往，活動資訊可至2026桃園燈會官網查詢，相關交通管制及疏運措施視人潮狀況彈性調整以因應現場狀況，也請民眾遵守相關引導及管制。

燈會 桃園 虎頭山

延伸閱讀

3/1起新北再開放5區大型重機車格

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

相關新聞

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、三民運動公園及南崁溪水岸盛大舉行。今年以「飛馬耀桃園」為主題，...

注意了！苗栗竹南國中智慧家長接送區啟用 逾時最高可罰1200

苗栗縣政府規畫智慧家長接送區，首間竹南國中延平路段16格停車位今天啟用，上學及放學時段管制臨時停車6分鐘內免費，逾時最高...

團拜與陳見賢互動冷 徐欣瑩致詞「與大家一起打拚縣政」引關注

新竹縣政府與縣議會今舉行新春團拜，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢同場出席，全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一...

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

今天大年初七，桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。桃園市議長邱奕勝致詞期許...

苗14線拓寬拆除錦成橋 3月2日起封閉214天

苗栗縣政府為配合國道1號增設造橋交流道工程辦理苗14線拓寬，其中「錦成橋」的拆除重建影響當地交通甚鉅；對此，縣府交通工務...

竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。