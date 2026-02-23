桃園燈會25日登場 桃園市府籲善用大眾運輸工具

桃園市政府交通局今天發布「2026桃園燈會」交通管制及疏運措施，為方便民眾賞燈，市府除提供2條免費接駁專車，也在鄰近YouBike租借場站新設臨時車柱加強調度，歡迎市民朋友多加利用。

交通局下午發布新聞稿表示，從2月25日至3月8日止，「2026桃園燈會」將於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園盛大登場，因應燈會可能湧入的人潮及車流，燈會管制區內禁止車輛進入及停放，周邊將加強拖吊取締。開車民眾建議停放新永和市場停車場；騎機車可至青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車區。

交通局說，燈會展區周邊設有YouBike租借場站，因應燈會需求於「繽紛之丘（青溪二路）」場站新設30柱臨時車柱，並加強展區周邊場站調度，但為維護人潮安全，在虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園及南崁溪自行車道（三元街至成功路三段）等燈區核心範圍內，請改以牽行方式通過、禁止騎乘，共同維護順暢安全的賞燈動線。

為方便民眾賞燈，交通局指出，市府也提供2條免費接駁專車，其中紅線往返「桃園火車站後站至會稽河濱公園」，藍線往返「新永和市場至虎頭山新創園區」，接駁專車將依人潮增班，建議民眾可優先搭乘大眾運輸前往，活動資訊可至2026桃園燈會官網查詢，相關交通管制及疏運措施視人潮狀況彈性調整以因應現場狀況，也請民眾遵守相關引導及管制。